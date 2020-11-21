Gelir testi başvuruları nereye yapılmaktadır?

Sigortası olmayan ya da herhangi bir işte çalışmayan kişilerin talebi doğrultusunda SGK tarafından yapılan sigorta türüne genel sağlık sigortası denmektedir. Bu sigortadan yararlanabilmek için gelir testi yaptırmanız, gelirinizin de toplam miktarı asgari ücretin üçte biri kadar olması gerekmektedir. Genel sağlık sigortası yaptırmadan ve sigortasız çalışıyorsanız hastaneye gittiğiniz her an devlete borcunuz çıkacaktır.

Genel Sağlık Sigortası Nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), sigortası olmayan ya da herhangi bir işte çalışmayan kişilerin talebi doğrultusunda SGK tarafından yapılan sigorta türüdür. Bu sigorta türü sayesinde her vatandaşımızın aynı şartlarda sağlık koşullarından yararlanması sağlanmıştır.

Genel Sağlık Sigortası İçin Gelir Testi

Sigorta kapsamında olmayan vatandaşlarımızın prim ödeyip ödemeyeceklerini ortaya çıkaran testtir. Bu teste göre prim ödemelerinin ne kadar olacağı da ortaya çıkmaktadır. Bu kişilerin genel sağlık sigortasına üyelik yaptırmalarının ardından bulundukları yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Gelir testi 6824 sayılı kanun çerçevesinde belirlenmiştir. Sonrasında ise kişinin kendi isteğine bağlanmıştır. Aylık gelir testi ücretleri şu şekildedir;

01 Ocak 2020-31 Aralık 2020: 88,29 TL.

01 Ocak 2019-31 Aralık 2019: 76,75 TL.

01 Ocak 2018-31 Aralık 2018: 60,89 TL.

01 Nisan 2017-31 Aralık 2017: 53,33 TL.

Genel Sağlık Sigortası Ne Anlama Gelir?

Genel Sağlık Sigortası, 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Geliri olmayan, maaşı olmayan, çalışmayan ve bu tür kişilere bakmakla yükümlü olmayan kişilere genel sağlık sigortası yapılmaktadır. Bu sigortanın asıl amacı, herhangi bir geliri ya da sosyal güvencesi olmayan kişilerin, sağlık hizmetlerinden herkes ile eşit şekilde yararlanması amaçlanmaktadır. Bu kişilerin genel sağlık sigortasına üyelik yaptırmalarının ardından bulundukları yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Gelir testi 6824 sayılı kanun çerçevesinde belirlenmiştir. Sonrasında ise kişinin kendi isteğine bağlanmıştır.

Genel Sağlık Sigortası Primi Ne Kadar?

Genel sağlık sigortası için yapılan gelir testinde hane halkında yaşayan kişilerin gelirleri de dikkat alınmaktadır. Eşin kazancı, çocukların kazancı ya da evde yaşayan diğer bireylerin kazançları da hesaba katılır. Toplam hane halkı gelirinin asgari ücretin üçte biri bir kazanca sahip olan kişilere genel sağlık sigortası bağlanmaktadır. Bu kişiler aylık 88,29 TL karşılığında tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Gelir testine göre genel sağlık sigortası primlerinin ne kadar ödeneceği ortaya çıkmaktadır.

G0: Geliri aylık bürük asgari ücretin 3/1’inden az olanlar,

G1: Geliri aylık brüt asgari ücretin 3/1’inden asgari ücrete kadar olanlar,

G2: Geliri aylık brüt asgari ücretten asgari ücretin 2 katı kadar olanlar,

G3: Geliri aylık brüt asgari ücretin 2 katından fazla olanlardır.

Kişi başı hane halkı gelirinin 981 TL ve altı olursa 60 G-0 prim borçları devlet tarafından ödenir.

Kişi başı hane halkı gelirinin 981 TL ve 2.943 TL arasında gelire sahip olanların 60 G-1 prim borcu aylık 89,29 TL olacaktır.

Kişi başı hane halkı gelirinin 2.943 TL ve 5.886 TL arasında gelire sahip olanların 60 G-2 prim borcu aylık 267 TL olacaktır.

Kişi başı hane halkı gelirinin 5.886 TL ve üzerinde olması durumunda 60 G-3 prim borcu aylık olarak 534 TL olacaktır.

Gelir Testi Başvurusu

Gelir testine göre genel sağlık sigortası prim borçları şu şekildedir;

Genel sağlık sigortasına üyelik yaptıranların bulundukları yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca ikamet edilen yerdeki kaymakamlıklara da gidilebilmektedir. SGK üzerinden gelir testi başvurusu yapamazsınız. Başvurunun yapılmasının ardından e-devlet sistemi üzerinde yer alan Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama kısmından gelir testinizin sonucunu öğrenebilirsiniz. Gelir testi sonucunuz, başvurunuzdan 15 gün içerisinde çıkmaktadır.

Gelir Testi Başvurusunda İstenilen Belgeler

Önceki dönemlerde gelir testi yaptırmak mecburi idi ancak artık gelir testi kişinin isteğine bağlıdır. Gelir testi başvurusunda şu belgeler istenmektedir;

Muhtarlıktan alınması gereken ikametgah belgesi,

Son 6 ay içerisinde çekinilmesi gereken 2 adet vesikalık fotoğraf,

Kimliğinizin fotokopi belgesi.

Gelir Testi Hesaplama

Gelir testinde dikkat alınan maddeler arasında kişinin bulunduğu evdeki eş, bekar çocuk, dede ve nine varsa tüm bunların gelirlerine bakılır. Teste girecek kişinin kendi geliri değil, yaşadığı evdeki tüm kişilerin geliri dikkate alınır. Şu gelirler hesaba katılmaktadır;

Yaşanılan evin dışında farklı bir evin sahibi olunması durumunda, evin rayiç bedelinin 240’ta biri hesaba katılır.

Hane halkı üyelerinin yaşadığı evin rayiç bedelinin 240’ta biri hesaba katılır.

Aileye ait bir dükkan varsa rayiç bedelinin 240’ta biri hesaba katılır.

Tarla veya arazi varsa rayiç bedelinin 240’ta biri hesaba katılır.

Araç varsa rayiç bedelinin 120’de biri hesaba katılır.

Aylık olarak ailenin harcamaları arasında şunlar kabul edilmektedir;

Giyinme,

Gıda,

Kira,

Eğitim,

Sağlık,

İletişim,

Ulaşım.

Genel Sağlık Sigortasının Yenilenme Durumları

Prim tutarlarında herhangi bir değişiklik olması durumunda gelir testi tekrarlanmalıdır.

Hane halkı içerisinde doğum, ölüm, boşanma ve evlenme gibi olayların yaşanması durumunda gelir testi tekrarı yapılmaktadır.