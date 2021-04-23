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Gelinini yatakla başkasıyla yakaladı! ikisini de kurşunlayarak öldürdü

Afyonkarahisar Sandıklı'da 98 yaşındaki N.G isimli kişi gelinini evinde bir başkasıyla yatakta yakaladı ve kurşunlayarak ikisini de öldürdü.

23 Nisan 2021 Cuma 20:51
Gelinini yatakla başkasıyla yakaladı! ikisini de kurşunlayarak öldürdü
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2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay bugün Afyonkarahisar Sandıklı'da yaşandı.

İlçeye bağlı Çiğilli köyünde yaşamını sürdüren 68 yaşındaki N.G bugün gelininin evine gitti. İçeri giren N.G, 34 yaşındaki gelinin F.G ile 51 yaşındaki K.Ç'yi aynı yatakta gördü ve üzerindeki silahını çıkarıp ikilinin üzerine kurşun yağdırdı. N.G isimli şahıs sonrada jandarmayı arayarak kendini ihbar etti.

İhbarı alan ekipler kısa süre içinde eve ulaştı. Yapılan incelemede F.G ve K.Ç'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.Yapılan savcılık incelemesinden sonra cansız bedenler morga kaldırılırken, zanlı N.G ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

EŞİ ÇALIŞMAK İÇİN İSATNBUL'A GİTMİŞ

Öte yandan F.G'nin eşinin çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 20:51
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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarCinayetGelinini öldürdü
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