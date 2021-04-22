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Gelinini başka adamla yakalayan kayınpeder dehşet saçtı!

Afyonkarahisar'da şehir dışında olduğu oğlunun eşini başka bir adamla yakalayan kayınpeder dehşet saçtı. Gelini ve birlikte olduğu adamı öldüren kayınpeder polisi arayarak teslim oldu.

22 Nisan 2021 Perşembe 18:59
Gelinini başka adamla yakalayan kayınpeder dehşet saçtı!
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aile içi cinayet işlendi. Oğlunun çalışmak için şehir dışına gittiği sırada evlerinde uygunsuz bir şekilde yakaladığı gelini Filiz G. (36) ile birlikte Kamil Ç.'yi (51) silahla vurarak öldüren Nurettin G. (68), polisi arayarak cinayeti itiraf etti.

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Çiğiltepe köyünde ikamet eden Nurettin G. (68), gecenin geç saatinde Jandarmayı aradı ve cianyet işlediğini ihbar etti. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen  ekipler, gelin Filiz G. ile birlikte olduğu Kamil Ç.'yi yatak odalarında cansız bir vaziyette yatarken buldu. Olay yeri incelemenin ardından gelini ve birlike olduğu adamı silahla öldürüldüğü tespit edilen kayınpederv Nurettin G.'yi gözaltına aldı.

İstanbul'a çalışmak için gittiğini söyleyen ve gelinin uygunszu bir şekilde gördüğü için cinayeti işlediğini anlatan kayınpeder adli makamlara sevk edilirken cesetler yapılan inceleme sonrasında otopsi yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 18:59
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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarKayınpederCinayetGelin
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