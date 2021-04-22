Gelinini başka adamla yakalayan kayınpeder dehşet saçtı!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aile içi cinayet işlendi. Oğlunun çalışmak için şehir dışına gittiği sırada evlerinde uygunsuz bir şekilde yakaladığı gelini Filiz G. (36) ile birlikte Kamil Ç.'yi (51) silahla vurarak öldüren Nurettin G. (68), polisi arayarak cinayeti itiraf etti.
İstanbul'a çalışmak için gittiğini söyleyen ve gelinin uygunszu bir şekilde gördüğü için cinayeti işlediğini anlatan kayınpeder adli makamlara sevk edilirken cesetler yapılan inceleme sonrasında otopsi yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Son Güncelleme: 22.04.2021 18:59