Gelinim Mutfakta Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tavuklu patlıcanlı pilav yapılışı, tarifi ve malzemeleri

Gelinim Mutfakta tavuklu patlıcanlı pilav tarifi ve malzemeleri, kadınlar tarafından merak ediliyor. Son dönemlerin en çok dikkat çeken yarışmaları arasında yer alan Gelinim Mutfakta yarışmasındaki yemeklerin tarifleri merak ediliyor. İzleyiciler Gelinim Mutfakta tavuklu patlıcanlı pilav tarifini ve malzemelerini merak ediyor.

Tavuklu Patlıcanlı Pilav Malzemeleri

2 tane su bardağı pirinç

1 tane patlıcan

250 gram tavuk göğsü

1 tane paket çam fıstığı

1 tane çay kaşığı safran

3 tane su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Tavuklu Patlıcanlı Pilav Tarifi

Tavuk etini haşlayın ve didikleyin. Sonrasında patlıcanı soyun, küçük parçalara ayırarak doğrayın. Acısını çeksin diye tuzlu suya koyun.

Tencereye hafif bir şekilde kızdırana kadar zeytinyağı koyun. Sonrasında çam fıstığı atın. Pembeleşene kadar kızartın. Sonrasında tuzlu sudaki patlıcanları da ekleyin.

Patlıcanların rengi değişince tavuk etini de tencereye koyun. 2-3 dakika karıştırın.

Pirinci tencereye ekleyin. Tane haline gelene kadar kavurun. Tencereye tarçın, tuz, tavuk suyu, karabiber ve su ekleyin.

Piştikten sonra pilavı kaldırın. Biraz dinlendirdikten sonra servise hazır hale gelir.