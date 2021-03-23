İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Gelinim Mutfakta Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tavuklu patlıcanlı pilav yapılışı, tarifi ve malzemeleri

Son dönemlerin en çok dikkat çeken yarışmaları arasında yer alan Gelinim Mutfakta yarışmasındaki yemeklerin tarifleri merak ediliyor. İzleyiciler Gelinim Mutfakta tavuklu patlıcanlı pilav tarifini ve malzemelerini merak ediyor.

23 Mart 2021 Salı 14:50
Gelinim Mutfakta Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tavuklu patlıcanlı pilav yapılışı, tarifi ve malzemeleri
Takip Et:

Gelinim Mutfakta tavuklu patlıcanlı pilav tarifi ve malzemeleri, kadınlar tarafından merak ediliyor. Son dönemlerin en çok dikkat çeken yarışmaları arasında yer alan Gelinim Mutfakta yarışmasındaki yemeklerin tarifleri merak ediliyor. İzleyiciler Gelinim Mutfakta tavuklu patlıcanlı pilav tarifini ve malzemelerini merak ediyor.

Tavuklu Patlıcanlı Pilav Malzemeleri

  • 2 tane su bardağı pirinç
  • 1 tane patlıcan
  • 250 gram tavuk göğsü
  • 1 tane paket çam fıstığı
  • 1 tane çay kaşığı safran
  • 3 tane su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı

Tavuklu Patlıcanlı Pilav Tarifi

Tavuk etini haşlayın ve didikleyin. Sonrasında patlıcanı soyun, küçük parçalara ayırarak doğrayın. Acısını çeksin diye tuzlu suya koyun.

Tencereye hafif bir şekilde kızdırana kadar zeytinyağı koyun.  Sonrasında çam fıstığı atın. Pembeleşene kadar kızartın. Sonrasında tuzlu sudaki patlıcanları da ekleyin.

Patlıcanların rengi değişince tavuk etini de tencereye koyun. 2-3 dakika karıştırın.

Pirinci tencereye ekleyin. Tane haline gelene kadar kavurun. Tencereye tarçın, tuz, tavuk suyu, karabiber ve su ekleyin.

Piştikten sonra pilavı kaldırın. Biraz dinlendirdikten sonra servise hazır hale gelir.



Son Güncelleme: 23.03.2021 14:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gelinim MutfaktaTavuklu Patlıcanlı Pilav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mektup nasıl yazılır, nasıl hazırlanır? Mektuf zarfı nasıl doldurulur?
Mektup nasıl yazılır, nasıl hazırlanır? Mektuf zarfı nasıl doldurulur?
Naim Süleymanoğlu rekoru kaçtır, rekoru kırıldı mı?
Naim Süleymanoğlu rekoru kaçtır, rekoru kırıldı mı?
Tarihte bugün 23 Mart günü neler oldu?
Tarihte bugün 23 Mart günü neler oldu?
2021 yaşlılık maaşı ne kadardır?
2021 yaşlılık maaşı ne kadardır?
Günlük burç yorumları; 23 Mart 2021 Salı burç yorumları
Günlük burç yorumları; 23 Mart 2021 Salı burç yorumları
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi diziden ayrılıyor mu? İbrahim Çelikkol neden diziden ayrlıyor?
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi diziden ayrılıyor mu? İbrahim Çelikkol neden diziden ayrlıyor?

Popüler Haberler

Gelinim Mutfakta Tavuklu patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Tavuklu patlıcanlı pilav yapılışı, tarifi ve malzemeleri
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Android WebView hatası nasıl düzeltilir?
Gelir vergisi neden ve ne zaman ödenir? 2021
BluTV Yeşilçam dizisi yayın tarihi belli oldu
Doya Doya Moda All Star'ın yeni jürisi Umut eker kimdir?
Reyting sonuçları 22 Mart 2021 Pazartesi! Survivor, Çukur, Maraşlı, Sefirin Kızı dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Pazartesi reytingleri
Müge Anlı Ferhan Tetik nerede, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Ziraat Mobil uygulaması açmıyor, neden girmiyor? Ziraat Bankası Mobile neden çalışmıyor?
Teşkilat dizisindeki Zehra karakteri Kimdir? Deniz Baysal dizideki rolü ve hayatı
Tarihte bugün 23 Mart günü neler oldu?
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında seyirci alındı mı? BJK - FB derbi maçında seyirci alındı iddiası!
Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman, ayın kaçında?
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KV yeni sezon hangi kanalda olacak, yayınlanacağı kanal belli oldu mu?
TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 23 Mart 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları
23 Mart 2021 Salı Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
23 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
Bugün kimin maçı var? 23 Mart 2021 Salı TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Masum 367. bölüm fragmanı ve 24 Mart 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 23 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.