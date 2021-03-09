Gelinim Mutfakta tavuklu parmak kebabı malzemeleri ve yapılış tarifi

Gelinim Mutfakta programında yapılan tavuklu parmak kebabı tarifi merak edilmektedir.
Malzemeler
- 1 tane tavuk göğsü
- 2 tane patlıcan
- 2 tane patates
- 1 tane domates
- 1 tane sivri biber
- 1 tane kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- Tuz
- Kekik
- Pul biber
- Karabiber
Süslemek için
- 1 tane domates
- 2 tane sivri biber
Kızartması için
- Sıvı yağ
Sosu nasıl hazırlanır?
- 1 y.k. ev salçası
- Tuz
Nasıl yapılır?
1 tane domates ve biber doğranır ve karışıma ilave edilir. Baharatlar eklenir.
Kızartılan patates ve patlıcanlar tepsiye alınır. Daire şeklinde dizilir. Orta kısma hazırlanan karışım dökülür ve boşluklar domates biberle süslenir. Sos üzerine dökülür. 200 derece ısıtılmış fırına yemek atılır ve 20-25 dakika pişirilir.
Son Güncelleme: 09.03.2021 19:38