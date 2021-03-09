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Gelinim Mutfakta tavuklu parmak kebabı malzemeleri ve yapılış tarifi

Sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta, heyecanla devam ediyor. Bu hafta ekranlara gelen tavuklu parmak kebabı oldukça beğenildi. Tavuklu parmak kebabı nasıl yapılır? Hangi malzemeler gerekir? İşte merak edilen yemek tarifi...

09 Mart 2021 Salı 19:38
Gelinim Mutfakta tavuklu parmak kebabı malzemeleri ve yapılış tarifi
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Gelinim Mutfakta programında yapılan tavuklu parmak kebabı tarifi merak edilmektedir.

Malzemeler

  • 1 tane tavuk göğsü
  • 2 tane patlıcan
  • 2 tane patates
  • 1 tane domates
  • 1 tane sivri biber
  • 1 tane kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz
  • Kekik
  • Pul biber
  • Karabiber

Süslemek için

  • 1 tane domates
  • 2 tane sivri biber

Kızartması için

  • Sıvı yağ

Sosu nasıl hazırlanır?

  • 1 y.k. ev salçası
  • Tuz

Nasıl yapılır?

Patlıcanlar alacalı soyulduktan sonra 10 dakika tuzlu suda bekletilir. Daha sonra su süzülür ve patlıcanlar parmak şeklinde kesilir. Teflon tavada sıvı yağ kızartılır ve fazla yağdan arındırmak için kağıt havlu ile silinir. Patatesler soyulur, yıkanır ve kurulanır. Ardından parmak şeklinde kesilir ve yağda kızartılır. Tavuk göğsü küp şeklinde doğranır, tavada soğan ve sarımsak hafif kavrulur ardından tavuklar eklenir ve karıştırılır.

1 tane domates ve biber doğranır ve karışıma ilave edilir. Baharatlar eklenir.

Kızartılan patates ve patlıcanlar tepsiye alınır. Daire şeklinde dizilir. Orta kısma hazırlanan karışım dökülür ve boşluklar domates biberle süslenir. Sos üzerine dökülür. 200 derece ısıtılmış fırına yemek atılır ve 20-25 dakika pişirilir.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 19:38
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Tavuklu Parmak KebabıGelinim Mutfakta
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