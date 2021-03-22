Gelinim Mutfakta sebzeli noodle nasıl yapılır? Sebzeli noodle yapılışı, tarifi ve malzemeleri

Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfak’ta yarışmacılar sebzeli noodle yapacağı açıklandı. Bu kolay noodle nasıl yapılacağı seyirciler tarafından merak edildi .

Sebzeli noodle için gerekenler

500 gr yumurtalı noodle

4 litre su

1 adet havuç –havuçların ince uzun doğranması gerekiyor

Bir adet kırmızı dolmalık biberin yarısı –biberin gene ince uzun doğranması gerekiyor

Bir adet sarı dolmalık biberin yarısı- biber ince uzun doğranmalı

1 adet yeşil dolmalık biber- İnce uzun olacak şekilde doğranmalı

1 kase brokoli – çiçekleri ayrılmalı

3-4 adet taze soğan –ince kıyılmalı

3 yemek kaşığı soya sos

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı

Tuzlu suyumuzu kaynattıktan noodle’ları içine atarak 10-12 dakika olacak şekilde haşlanması gerekiyor. Yumuşamış olan noodle dişe gelir kıvamda olursa daha iyi bir noodle elde etmiş olacaksınız. 10-12 dakika sonra noodle’larınızı süzebilirsiniz. Daha sonra tavaya zeytinyağını ekleyin. Sıra sıra havuç , brokoli ve biberlere soteleme işlemi uygulayın. Sebzeler yumuşadığı zaman haşladığınız noodle’ı üzerine ekleyerek karıştırın. Tuz ,karabiber ve soya sosusunu da ekleyerek karıştırma işlemini bitirin ve ocaktan alın. Ocaktan aldığınız taze soğanı da ekleyerek son kez karıştırarak afiyetle yiyebilirsiniz.