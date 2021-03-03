Gelinim Mutfakta Patlıcanlı Volovan Tarifi nedir? Patlıcanlı Volovan nasıl yapılır? Püf noktaları

Türk mutfağının sevilen yiyecekleri arasında yer alan patlıcan birçok farklı şekillerde sofralarda yer alıyor. Bunlardan biri de milföy hamuru ile birleştirilerek yapılan ve Gellinim Mutfakta da görülen Patlıcanlı Volovon. Peki Patlıcanlı Volovon nasıl yapılır? İşte tarif detayları…

Patlıcanlı Volovon tarifi için gerekli malzemeler

18 milföy hamuru

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet patlıcan

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

4 adet çeri domatesi

2 diş sarımsak

1 yumurta sarısı

Üzeri için gerekli malzemeler

Rendelenmiş kaşar

Patlıcanlı Volovon’un tarifi

Öncelikle milföy hamurlarının yumuşaması adına oda sıcaklığında 15 dakika kadar bekletilmelidir. Yuvarlak herhangi bir kalıpla her hamurdan iki parça kesilmelidir. Hamurlardan 12 tanesini kenarlardan 1 cm kalacak şekilde daha da küçük kalıplarla ortadan kesilip halka şekli verilmelidir.

Halka şeklinde kesilmiş hamurların yuvarlak hamurların üstüne yapıştırılmalıdır. Bir tepsiye yağlı kağıt serilmelidir. Yağlı kağıdın serildiği tepsiye hamurlar dizilmelidir. Hazırlanan yumurta sarısı hamurların kenarlarına fırça ile sürülmelidir. Ardından hamurlar 200 derecelik fırında kabarıncaya kadar pişirilmelidir. Hamurlar fırından çıktıktan sonra bir süre soğumaya bırakılmalıdır.

Patlıcanlar ise fırın ızgarasında aralıklarla çevrilerek yumuşak hale gelene kadar közlenmelidir. Közlenme işlemi bittikten sonra kabuklar soyulmalı. suyu süzülmeli ve bir kenara koyulmalıdır. Ardından içine sarımsak rendelenmelidir. Tahin, tuz, karabiber, pulbiber eklenmeli ve karıştırılmalıdır.

Yapılan karışım hazırda olan hamurlara yani volovonların içine doldurulmalıdır. Son olarak volovonların üstüne taze kekik ile süslenmelidir.