Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? Kömbe yapılışı, tarifi ve malzemeleri

Çoğunlukla kömbe sacda pişirilir. Herkesin evinde sac olmayacağı için elektrikli fırınlarda da kömbe pişirilmektedir.

Kömbe tarifi

1 çay bardağı ılık süt

1 paket kuru maya ya da yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

4 bardak un

Su

Hamur arasına sürmek için ;

İçi için ;

1 yemek kaşığı tereyağı

Beyaz peynir

Mayısdanoz

Üzerine ;

Çörek otu

Yumurta sarısı

Yapılışı ;

Yoğurma işlemi gerçekleştireceğiniz kabın içerisine ilk olarak maya, tuz ve süt eklememiz ardından karıştırmamız gerekmektedir. Bir sonraki işlemde unu ekleyerek azar azar suyun da eklenmesiyle yumuşak bir hamur ortaya çıkmış olacak. Hamurumuzu yoğurduktan sonra hamuru kabımızdan çıkararak , kabımızı sıvı yağla yağlama işlemi gerçekleştiriyoruz. Hamuru tekrar kabımıza alarak 1 saat boyunca mayalanmasını beklememiz gerekiyor. Mayısalama işlemi bittikten sonra hamuru 2’ye bölüyoruz. Tepsimizin şekline göre hamurumuzu açıyoruz .hamurumuzun üstüne oda sıcaklığında olan tereyağını sürüyoruz. Yağlı olan fırın tepsisine 2’ye böldüğümüz hamurun bir tanesini seriyoruz. Üstüne iç harç olarak hazırladığımız peyniri serpiyoruz. Daha sonra diğer hamurumuzu da ayı işlemden geçirip ve yağlayıp üzerine kapatıyoruz. Hamurun üstüne yumurta sarısı ve çörek otunu ekliyoruz. 200 derecede olan fırınımızda üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

Kömbe yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Kömbe için kullandığımız süt ılık olursa hamurumuz daha çabuk mayalanır. Yumuşak bir hamur için unumuz kontrollü ilave edilmeli. Hamuru yoğurma işlemi sonrasında 1 saate kadar hamurun dinlenmesi gerekir. Tercih ettiğiniz şekilde sade veya harçlı bir şekilde yiyebilirsiniz. Patatesli ya da kıymalı olacak şekilde de kömbenizi hazırlayabilirsiniz.

1 dilim kömbe yaklaşık 200 kalori etmektedir.