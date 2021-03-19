Gelinim Mutfakta Kaymaklı Ekmek Kadayıfı nasıl yapılır? Kaymaklı Ekmek Kadayıfı yapılışı, tarifi ve malzemeleri

Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Malzemeleri

Kek için 3 tane yumurta, 3 tane kahve fincanı şeker, 3 tane kahve fincanı un, 1 tane kabartma tozu.

Şerbet için 3 tane su bardağı su, 3 tane su bardağı şeker ve 2 tane damla limon.

Arası için ise 500 gram kaymak gereklidir.

Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi ve Yapılışı

Yumurtaları mikserle çırpın.

Şekeri ekleyin ve mikserle çırpmaya devam edin. Sonrasında unu ekleyin. Peşinden tahta kaşık ile karıştırın. Sonrasında kabartma tozu da ekleyiniz.

180 derecelik fırında 20 dakika boyunca pişirin. Pişme durumuna göre süreyi uzatıp kısaltabilirsiniz.

Soğumaya alın ve şerbetini yapmaya başlayın.

Sonrasında bir tencereye su ve şeker koyun. Karıştırın.

Sonrasında son olarak içerisine damla suyu ilave ediniz. İki bölün ve ayrı ayrı ıslatmış olduğunuz kadayıfın üzerine yavaşça dökünüz.

Soğuduktan sonra içerisine kaymak koyup yiyebilirsiniz.

Kekini pişirirken fırının kapağını açmayın.

Kadayıfı soğutmadan şerbeti dökmeyin. Şerbet sıcak olmalıdır.

Kanal D ekranlarından yayınlanan ve gündüz kuşağının en çok sevilen programlarının başında gelenyarışması tüm heyecanıyla devam ederken Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün birbirinden leziz yemekler yapılıyor. İzleyiciler Gelinim Mutfaktalının tarifini ve yapılışını merak ediyor. Kaymaklı ekmek kadayıfının malzemeleri belli oldu. Kaymaklı ekmek kadayıfı yaklaşık 1 saat içerisinde yapılmaktadır.