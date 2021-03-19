Gelinim Mutfakta Kaymaklı Ekmek Kadayıfı nasıl yapılır? Kaymaklı Ekmek Kadayıfı yapılışı, tarifi ve malzemeleri

Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Malzemeleri
- Kek için 3 tane yumurta, 3 tane kahve fincanı şeker, 3 tane kahve fincanı un, 1 tane kabartma tozu.
- Şerbet için 3 tane su bardağı su, 3 tane su bardağı şeker ve 2 tane damla limon.
- Arası için ise 500 gram kaymak gereklidir.
- Kaymaklı Ekmek Kadayıfı Tarifi ve Yapılışı
- Yumurtaları mikserle çırpın.
- Şekeri ekleyin ve mikserle çırpmaya devam edin. Sonrasında unu ekleyin. Peşinden tahta kaşık ile karıştırın. Sonrasında kabartma tozu da ekleyiniz.
- 180 derecelik fırında 20 dakika boyunca pişirin. Pişme durumuna göre süreyi uzatıp kısaltabilirsiniz.
- Soğumaya alın ve şerbetini yapmaya başlayın.
- Sonrasında bir tencereye su ve şeker koyun. Karıştırın.
- Sonrasında son olarak içerisine damla suyu ilave ediniz. İki bölün ve ayrı ayrı ıslatmış olduğunuz kadayıfın üzerine yavaşça dökünüz.
- Soğuduktan sonra içerisine kaymak koyup yiyebilirsiniz.
- Kekini pişirirken fırının kapağını açmayın.
- Kadayıfı soğutmadan şerbeti dökmeyin. Şerbet sıcak olmalıdır.
Son Güncelleme: 19.03.2021 18:43