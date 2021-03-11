Gelinim Mutfakta kadayıf mantısı tarifi, malzemeleri

Kadayıf mantısı tarifi oldukça alakadar olunan konulardan birisi. Hafta içi her gün televizyonda gösterilen yarışma programında yarışan kişilerden sadece birisi yapmış olduğu yemekler sonucunda çeyrek altının sahibi oluyor. Gelinler kayınvalidelerinden yüksek puan almak için tüm becerilerini ortaya koydu. Akşam yemeğinde kadayıf mantısı yapmak isteyenler için tarifin nasıl yapıldığı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Kadayıf mantısı yapımında kullanılan malzemeler:

100 gram kıyma

1 çay kaşığı köfte baharatı

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı galeta unu

Mantının yoğurt sosu için malzemeler:

3 bardak yoğurt

4 diş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

10-15 dal maydanoz

250 gr. Kadayıf

Domates sosu için malzemeler:

4 çorba kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı biber salçası

2 tatlı kaşığı domates salçası

4 çorba kaşığı domates püresi

1 dal taze nane

2 dal taze kekik

1 çay kaşığı tuz

Kadayıf mantısı yapılışı:

Kıymaya köfte baharatını, karabiberi, kimyonu, pul biberi, galeta ununu ekleyerek köfte yoğunluğuna gelene kadar yoğurun. Ardından yoğurulan kıymaya maydanozu doğrayıp 1 dakika kadar yoğurun.

Yoğurulan köfteyi sıkıştırarak fındık büyüklüğüne getirin. Alınan 250 gr. kadayıfın içinden uzun bir tutamı çevirilerek kıymanın üzerine sarılacak. Kadayıf toplarından her birinin çapının 2 cm olmasına dikkat edilmeli.

Bu sırada bir tabak sıvı yağdan avcunuza bir miktar dokundurarak yağlayın, bu sayede kadayıflar avucumuzun içinde top haline getirilirken kadayıf direkt olarak yağlanacaktır.

Kadayıf toplarını fırın kağıdı yayılan fırın tepsisinin üzerine dizdikten sonra fırını 200 dereceye getirin.

Kadayıflar 10 dakikada kızaracak ve pişecektir. Ara ara karıştırarak her yanının eşit piştiğinden emin olun. Bu sırada oda sıcaklığındaki 3 bardak yoğurdu çırparak krema yoğunluğuna getirin, sonra 4 diş sarımsağı ezerek yoğurda ekleyin ve tuz atın. Sosu için ise, tereyağında domates salçası ve sosu pişirin. İkisini bir kaynattıktan sonra suyunu biraz alınca içine karabiber ve taze otları koyun.

Kadayıf mantınızı bir tabağa alarak üzerine yoğurdunu ve sosunu ekleyip servis edebilirsiniz.