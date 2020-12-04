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Gelinim Mutfakta İzmir Bombası tarifi ve malzemeleri

Gelinim Mutfakta yarışmasında İzmir Bombası yapıldı. İzleyiciler Gelinim Mutfakta İzmir Bombası tarifi ve malzemelerini araştırmaya başladı.

04 Aralık 2020 Cuma 18:39
Gelinim Mutfakta İzmir Bombası tarifi ve malzemeleri
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Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta’nın bugünkü bölümünde İzmir Bombası yapıldı. İzleyiciler İzmir Bombası yapılışı ve malzemelerini araştırmaya başladı.

İzmir Bomba tarifi ve malzemeleri şu şekilde;

  • 90 gram margarin
  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ
  • 1/2 çay bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı (tepeleme) pudra şekeri
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 2,5 su bardağı un
  • 450 gram çikolata kreması (buzdolabında bekletilmiş)

Yapılışı

İlk olarak derin bir kabın içerisine margarin, sıvı yağ, yoğurt, pudra şekeri, kabartma tozu ve unu ekleyin. Ardından ele yapışmayana dek malzemeleri yoğurun. Daha sonra yoğurulan hamuru 10 dakika kadar buzdolabında bekletin ve dinlenen hamuru küçük bezeler şeklinde bölün.

Bölünen beze şeklindeki hamurları ince bir şekilde açın ve açılan hamurları da bir süre dolapta bekletin. Daha sonra açılan hamurların içerisinde çikolatayı sürün. Çikolatayı sürdükten sonra hamuru poğaça gibi sarın.

Son olarak daha önceden ısıtılan 170 derecelik fırına hazırlanan hamurları atın ve 15 dakika kadar pişirin.



Son Güncelleme: 04.12.2020 18:39
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Anahtar Kelimeler:
IzmirBombaGelinim Mutfakta
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