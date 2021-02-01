Gelin, damattan eski sevgilisine son bir defa sarılabilmek için izin istedi!

Sosyal medya platformu TikTok’ta yayınlanan ve kısa zaman içerisinde paylaşım rekorları kıran video uluslararası kamuoyunun da dikkatinden kaçmadı.

Bir düğün esnasında kayda alınan görüntülerdevebir platformun üzerinden davetlileri selamlarken, koronavirüsten dolayı maske ağzında olan bir adam sahneye çıkıyor.

Bu esnada gelin damada dönerek, bu adamın eski sevgilisi olduğunu belirterek “son bir kez daha sarılabilmek” için izin istiyor. Davetli olanların önünde eşini geri çevirmek istemeyen damat izni verince gelinle eski sevgilisi son kez sarılıyorlar. Bu sarılma sonrasında damatla genç kadının eski sevgilisi tokalaşarak birbirine sarılıyorlar.

Bu videonun paylaşılmasının sonrasında 2.5 milyondan fazla insan seyrederken sosyal medya üzerinde de yeni bir polemiğe neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları eski sevgililerini düğüne çağırmayacağını dile getirirken, bazıları da damadın ve ailesinin nasıl hissettiğini düşündü.