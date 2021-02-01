İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...

Gelin, damattan eski sevgilisine son bir defa sarılabilmek için izin istedi!

Malezya’da olan bir düğünde yaşanan istek herkesi şaşkınlığa uğrattı. Gelin, damattan “son bir kez” sarılabilmek için davetlilerin gözleri önünde izin istedi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:01
Gelin, damattan eski sevgilisine son bir defa sarılabilmek için izin istedi!
Takip Et:

Sosyal medya platformu TikTok’ta yayınlanan ve kısa zaman içerisinde paylaşım rekorları kıran video uluslararası kamuoyunun da dikkatinden kaçmadı.

Bir düğün esnasında kayda alınan görüntülerde gelin ve damat bir platformun üzerinden davetlileri selamlarken, koronavirüsten dolayı maske ağzında olan bir adam sahneye çıkıyor.

Bu esnada gelin damada dönerek, bu adamın eski sevgilisi olduğunu belirterek “son bir kez daha sarılabilmek” için izin istiyor. Davetli olanların önünde eşini geri çevirmek istemeyen damat izni verince gelinle eski sevgilisi son kez sarılıyorlar. Bu sarılma sonrasında damatla genç kadının eski sevgilisi tokalaşarak birbirine sarılıyorlar.

Bu videonun paylaşılmasının sonrasında 2.5 milyondan fazla insan seyrederken sosyal medya üzerinde de yeni bir polemiğe neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları eski sevgililerini düğüne çağırmayacağını dile getirirken, bazıları da damadın ve ailesinin nasıl hissettiğini düşündü.



Son Güncelleme: 01.02.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GelinDamatMalezyaEski Sevgili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzenli Şubat ayı sosyal medyada gündem oldu
Düzenli Şubat ayı sosyal medyada gündem oldu
Adıyaman Kahta'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı!
Adıyaman Kahta'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı!
Tekirdağ’da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Tekirdağ’da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
Bitlis'te faciaya ramak kaldı! Tonlarca kar kütlesi çocukların üzerine düştü
Bitlis'te faciaya ramak kaldı! Tonlarca kar kütlesi çocukların üzerine düştü
120 yaşındaki tarihi bina yangın yüzünden çöktü!
120 yaşındaki tarihi bina yangın yüzünden çöktü!
Şarampole yuvarlanan araçtan 2 yaralı çıkartıldı!
Şarampole yuvarlanan araçtan 2 yaralı çıkartıldı!

Popüler Haberler

Çukur dizi oyuncusu Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Nizamettin Özkaya kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisindeki Firuzan karakteri Kimdir? Rojda Demirer dizideki rolü ve hayatı
Kuvel kalesi tarihteki yeri nedir? Kuvel kalesi ne zaman kim tarafından fethedildi?
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu doğum tarihi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Rüstem'i Aytek Şayan'ın hayat hikayesi!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Zübeyde'si Sezin Akbaşoğulları'nın hayat hikayesi!
Yasak Elma dizisine katılan Nilperi Şahinkaya kimdir? Cansu karakteri kimdir?
Maraşlı dizisindeki Savaş karakteri kimdir? Saygın Soysal nereli, yaşı kaç?
Maraşlı dizisi Necati karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Serhat Kılıç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlama? Doctor Foster konusu
Asgari ücretli çalışanlara Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesi yapılacak mı?
Doya Doya Moda Yaren Medin kimdir? Yaren medin hakkında bilgiler
Koronavirüs nedeniyle yayın ara veren programlar hangileri?
Sefirin Kızı Kahraman Boz kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Şakrak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Survivor 2021 yeni yarışmacı Gonca Janset Kimdir? Gonca Janset kaç yaşında ve nerelidir?
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık nerelidir?
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cihan Yenici kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Yasak Elma Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Şafak Pekdemir kimdir hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.