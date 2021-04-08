Gelin arabasının dahil olduğu kazada 7 kişi yaralandı

Konya Derbent İlçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Aralarında gelin arabasının da bulunduğu kazanın detaylarında edinilen bilgilere göre 66 yaşındaki Süleyman E. adlı kişinin kullandığı otomobil Derbent- Konya karayolunda Ulumuhsine Mahallesi mevkiinde, karşı yönden gelen 42 yaşındaki Oğuz U. Adlı kişinin kullandığı otomobil ile 42 yaşındaki Hüseyin K. adlı kişinin kullandığı gelin arabası çarpıştı.

Yaşanan korkunç kazada içlerinde gelin ve damadın olduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında araç sürücüleri Oğuz U.,Süleyman E.,Hüseyin K.,19 yaşındaki gelin Fatma Nur Y. ,45 yaşındaki damat Mustafa Y. İle 16 yaşındaki Aleyna C. Ve 14 yaşındaki Zeliha Yaren S. yaralandı. Yaralanan kazazedeler olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin denetiminde yakın hastanelere kaldırıldılar.

