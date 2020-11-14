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‘Gelin alma' töreninde koronaya davetiye çıkardılar

Bursa'da yaşanan gelin alma töreninde mesafe kuralının hiç sayıldığı,halayların çekildiği görüntü 'pes artık' dedirtti.

14 Kasım 2020 Cumartesi 23:01
‘Gelin alma' töreninde koronaya davetiye çıkardılar
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Küresel çapta etkili olan koronavirüs hastalığı ülkemizde de hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. 

Vaka sayılarında ki artış sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerden biriside normalleşme ile başlayan düğün,kına gecesi vb gibi etkinlikerin süresinin 1 saate indirilmesi ve kesinlik maske - mesafe kurallarına dikkat edilmesi olmuştu.

Ancak alınan tüm tedbir önlem ve uyarılara rağmen pes artık dedirten görüntülere her gün bir yenisi ekleniyor.


Bursa'da bugün yapılan gelin alma töreninde bir çok kişinin maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayıdığı görüldü.Törene katılan vatandaşlar koronavirüs hastalığına aldırış etmeden mesafe ve maske kuralını çiğneyerek dakikalarda halay çekip eğlendiler.

Bu süreçte mesafenin öneminin anlaşılmadığı ve tüm uyarılara rağmen mesafenin hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayınlandı. Onlarca kişinin halay çektiği anlar dakikalarca devam etti.

 

 

 



Son Güncelleme: 14.11.2020 23:01
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Anahtar Kelimeler:
BursaGelin Alma Töreni
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