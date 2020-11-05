Geleneksel lezzet Çiğ Börek nasıl yapılır?

Eskişehir’in meşhur lezzetlerinden bir tanesi olan Çiğ Börek tarifi pek çok mutfak sever tarafından merak ediliyor. Kırım Tatarları’nın Şırbörek, Şuberek, Çiberek, Çiborek gibi farklı adlarla isimlendirdiği Çiğ Böreğin adı içerisinde ki harcın çiğ olmasından kaynaklanmaktadır.

Bir Kırım Tatar yemeği olan Çiğ Böreğin tarifinde ise Kıyma, soğan, maydanoz kullanılmaktadır. Yapımı kolay olan bu böreğin harcı hazırlandıktan sonra yapılması ortalama 45 dakika sürmektedir.

Çiğ Börek hamuru için

1 yumurta, ½ yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 çay kaşığı tuz, ½ su bardağı ılık su, 300 gram un.

Çiğ Börek harcı için

Kızartma işlemi için

200 gram yağsız kıyma, 1 orta boy kuru soğan, ¼ su bardağı su, ½ çay kaşığı tuz, ¼ çay kaşığı karabiber, ¼ maydanoz

1,5 su bardağı Ayçiçek yağı

Çiğ Böreğin hazırlanışı

Tarifi hazırlamak için ilk olarak hamurunu hazırlamak gerekir. bunun için derin bir kaba yumurta, yoğurt, üzüm sirkesi ve tuzu koyun. Malzemeleri mikser veya eliniz ile iyice karıştırın. Karışıma unu ekledikten sonra ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek kıvam almasını sağlayın. İyice karıştırdıktan sonra kabın üzerini örtün ve hamuru dinlenmeye bırakın.

Dinlenmeye bıraktığınız hamur sonrasında böreğin iç harcını hazırlamaya başlayabilirsiniz. Bunun için soğanları ince ince doğrayın. Daha sonrasında maydanozları ince ince doğrayın. Yağsız kıyma, soğan, maydanoz, tuz ve karabiberlerinizi ekleyerek harcı karıştırın. Harcın içerisine yavaş yavaş su koyarak karıştırmaya devam edin.

Dinlendirdiğiniz hamurları alarak eşit parçalara bölün. Hamurları oklava, eliniz veya merdane yardımı ile açın. Harcı açtığınız hamurun bir tarafına koyun. Üzerini kapatırken D harfi şeklinde kapatma işlemini tamamlayın. Kenarlarına açılmamaları için bastırdıktan sonra kaynamış yağa atın. Arkasını ve önünü çevirerek pişirme işlemini tamamlayın.