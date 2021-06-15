İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Geçmiş namazlar nasıl kılınır? Geçmiş namazların kazası nedir?

Namaz vakti kaçırıldığı zaman , namaz kaza edilmelidir. Namaz vaktini kaçıran kişiler nasıl kaza edeceğini merak etmektedir. Geçmiş namazların kazası nedir? Bu haberimizde kaza namazının ne olduğunu sizler için derledik. 09.04.2021 tarihli haberimizden geçmiş namazların kazası ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz...

15 Haziran 2021 Salı 02:12
Geçmiş namazlar nasıl kılınır? Geçmiş namazların kazası nedir?
Takip Et:

Namazı vaktinde kılmaya Eda denir. Vakit çıktıktan sonra kılmaya ise Kaza denmektedir. Namazı sebepsiz yere vaktinden sonraya bırakmak büyük günahtır. Namazı kaza bıraktıktan sonra Allah’tan af dilenmelidir.

Vakit geçtikten sonra sünnetler kaza edilmez. Yalnızca sabah namazını vaktinde kılamayan kişi ,öğle vaktinde sünneti de kaza edebilir. 3 vakitte namaz kılınmaz. Güneş doğarken, güneş tam tepedeyken ve güneş batarken namaz kılınmaz.  Eğer kişi kaza namazını kılarken diğer vakit namazının zamanı geçeceğini düşünürse ilk vakit namazını kılmalı ve daha sonra kazayı kılmalıdır.

Sabah namazının sünnetini kılarken farzına yetişemeyeceğini anlayan kişi, sünneti kılmaz. Sünnete başladıysa bozup farzı kılmaya başlar.

Geçmiş namazları kaza ederken hangi güne niyet edeceğini bilemezse ; Niyet ettim Allah rızası için kazaya kalan ilk sabah namazının farzını kılmaya diye niyet eder. Diğer namaz vakitlerine göre de böyle yapabilir.

Kaza namazlarını kılmak ,nafile namazlardan daha iyi ve daha önemlidir.

Namazın zimmetten düşürülmesi

Namazları vaktinde kılamayan kişi , bunları yalnızca kaza ederek öder. Geçmiş namazları kılarak ödeme yapılır. Kaza etmek dışında başka yol yoktur. tutulamayan oruçlar namaz gibi değildir. Tutulamayan oruç için fidye verilir. Ancak kılınamayan namazlar için böyle bir şey yoktur.

 


Son Güncelleme: 15.06.2021 02:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kaza NamazıGeçmiş Namazlar Nasıl Kılınır?Geçmiş Namazların Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Namazda saflar nasıl düzenlenmektedir?
Namazda saflar nasıl düzenlenmektedir?
Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar nasıl ibadetlerini yerine getirebilir? Hasta kişilerin namaz hükmü nedir?
Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar nasıl ibadetlerini yerine getirebilir? Hasta kişilerin namaz hükmü nedir?
Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?
Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?
Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler?
Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler?
Teravih namazı nasıl kılınır?
Teravih namazı nasıl kılınır?
Namazın mekruhları nedir? İslam'da mekruh nedir? Mekruh olan şeyler nelerdir?
Namazın mekruhları nedir? İslam'da mekruh nedir? Mekruh olan şeyler nelerdir?

Popüler Haberler

Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Aylin Aras kimdir?
TJK 15 Haziran 2021 Salı at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2021
Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor!
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2021
Google Pixel 5 fiyatı ve özellikleri
11 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışında ne var?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Gerçek adı ne? Özge Yağız oynadığı diziler
Gürcistan'a gitmek için neler gerekli, nasıl gidilir? 2021 Gürcistan’da hayat pahalı mıdır?
HGS kalan bakiye sorgulama ve yükleme 2021
15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
15 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Namazda saflar nasıl düzenlenmektedir?
16 Haziran 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Haziran Çarşamba at yarışı programı
Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar nasıl ibadetlerini yerine getirebilir? Hasta kişilerin namaz hükmü nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.