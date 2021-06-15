Geçmiş namazlar nasıl kılınır? Geçmiş namazların kazası nedir?

Namazı vaktinde kılmaya Eda denir. Vakit çıktıktan sonra kılmaya ise Kaza denmektedir. Namazı sebepsiz yere vaktinden sonraya bırakmak büyük günahtır. Namazı kaza bıraktıktan sonra Allah’tan af dilenmelidir.

Vakit geçtikten sonra sünnetler kaza edilmez. Yalnızca sabah namazını vaktinde kılamayan kişi ,öğle vaktinde sünneti de kaza edebilir. 3 vakitte namaz kılınmaz. Güneş doğarken, güneş tam tepedeyken ve güneş batarken namaz kılınmaz. Eğer kişi kaza namazını kılarken diğer vakit namazının zamanı geçeceğini düşünürse ilk vakit namazını kılmalı ve daha sonra kazayı kılmalıdır.

Sabah namazının sünnetini kılarken farzına yetişemeyeceğini anlayan kişi, sünneti kılmaz. Sünnete başladıysa bozup farzı kılmaya başlar.

Geçmiş namazları kaza ederken hangi güne niyet edeceğini bilemezse ; Niyet ettim Allah rızası için kazaya kalan ilk sabah namazının farzını kılmaya diye niyet eder. Diğer namaz vakitlerine göre de böyle yapabilir.

Kaza namazlarını kılmak ,nafile namazlardan daha iyi ve daha önemlidir.

Namazın zimmetten düşürülmesi

Namazları vaktinde kılamayan kişi , bunları yalnızca kaza ederek öder. Geçmiş namazları kılarak ödeme yapılır. Kaza etmek dışında başka yol yoktur. tutulamayan oruçlar namaz gibi değildir. Tutulamayan oruç için fidye verilir. Ancak kılınamayan namazlar için böyle bir şey yoktur.