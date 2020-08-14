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Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? 2019 Yılı Yaz Kur'an Kursu Öğreticisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Geçici Kur'an Kursu öğreticisi son başvuru tarihi ne zaman? 2109 yılı yaz ayında Kur'an kursu öğreticisi olabilmek için başvuru nasıl yapılır? Arana şartlar nelerdir? Sizin için haberimizde derledik.

14 Ağustos 2020 Cuma 05:01
Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? 2019 Yılı Yaz Kur'an Kursu Öğreticisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
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Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? 2019 Yılı Yaz Kur'an Kursu Öğreticisi Başvurusu Nasıl Yapılacak? 

Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğünce yayınlanan ilana göre; İlçe müftülüklerince 2019 yılı Yaz Kuran Kurslarında (Cami, Kur’an Kursu veya uygun görülen diğer yerler) görev verilecek olan Kuran Kursu öğreticiliği için sınav yapılacaktır. Başvurular için Kuran Kursu öğreticisi adayları en geç 16 Nisan 2019 tarihine kadar görev almak istedikleri ilçe müftülüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğü yaz ayları için Kur\'an Kursu Öğreticisi başvuruları başladı. 16 Nisan Salı gününe kadar devam edecek olan başvurular için Kur'an Kursu Öğreticisi adayları ilçe müftülüklerine bizzat kendileri başvuracaklardır. DİB Geçici Kuran Kursu Öğreticisi Adaylarının sınava girebilmek için haiz olmaları gereken özellikleri sizler için paylaştık. 

 


DİB Geçici Kuran Kursu Öğreticisi Adaylarının sınava girebilmek için sahip olmaları gereken özellikler; 
 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
 

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak, 
 
3- En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, 
 
4- 2018 yılı KPSS (DHBT) sınavına girmiş olmak, 
 

5- Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,  
 

6- 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan 04-06 yaş Hizmet İçi Eğitim Semineri’ne katılmış olmak veya 04-06 yaş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili diplomaya ya da bu alanla ilgili en az 296 saatlik sertifikaya sahip olmak.  



Son Güncelleme: 14.08.2020 05:01
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