Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? 2019 Yılı Yaz Kur'an Kursu Öğreticisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? 2019 Yılı Yaz Kur'an Kursu Öğreticisi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğünce yayınlanan ilana göre; İlçe müftülüklerince 2019 yılı Yaz Kuran Kurslarında (Cami, Kur’an Kursu veya uygun görülen diğer yerler) görev verilecek olan Kuran Kursu öğreticiliği için sınav yapılacaktır. Başvurular için Kuran Kursu öğreticisi adayları en geç 16 Nisan 2019 tarihine kadar görev almak istedikleri ilçe müftülüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğü yaz ayları için Kur\'an Kursu Öğreticisi başvuruları başladı. 16 Nisan Salı gününe kadar devam edecek olan başvurular için Kur'an Kursu Öğreticisi adayları ilçe müftülüklerine bizzat kendileri başvuracaklardır. DİB Geçici Kuran Kursu Öğreticisi Adaylarının sınava girebilmek için haiz olmaları gereken özellikleri sizler için paylaştık.



DİB Geçici Kuran Kursu Öğreticisi Adaylarının sınava girebilmek için sahip olmaları gereken özellikler;



1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,



2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak,



3- En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,



4- 2018 yılı KPSS (DHBT) sınavına girmiş olmak,



5- Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

