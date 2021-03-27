Gece yarısı iş yerini bastılar! 5 kişiyi vurarak yaraladılar

5 kişinin yaralandığı silahlı baskın gece geç saatlerde Düzce merkezde bir iş yerinde yaşandı.

Kentte bir iş merkezinde İl dışındab geldikleri iddia edilen yaklaşık 10 kişilik bir grup kendi araçlarıyla geldikleri iş merkezine girdi ve yanında getirdikleri silahlar ile sağa sola ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 4 kişi olay yerinde yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlılar iş merkezinden bir kişiyi zorla araçlarına bindirip olay yerinden uzaklaştı ve bir süre sonra yanlarına aldıkları kişiyide vurup yol kenarına bıraktıktan sonra kayıplara karıştılar.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Zanlılar tarafından taranan iş yerinde yaralanan 4 kişi ve yol kenarına vurularak atılan bir kişi ekipler tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

OLAY YERİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Olay yeri incelemeleri devam ederken, olayı gerçekleştirerek kaçak şüphelilerin yakalanması amacıyla polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan olayda yaralanan kişilerin 3'ünün Nihat Bodur, Talip Rutçi ve Emin Asal olduğu öğrenildi