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Gece vardiyasında çalışmak istemeyenler ne yapmalı?

Vardiyalı olarak çalışan kişiler genel olarak gece çalışmaktan şikayet ederler. Peki, gece mesaisinde çalışmak istemeyen kişilerin ne yapması gerekiyor? Detaylar haberimizde...

09 Aralık 2021 Perşembe 16:08
Gece vardiyasında çalışmak istemeyenler ne yapmalı?
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Günümüzde vardiyalı olarak 7/24 esaslı çalışan pek çok kişi bulunuyor. Güvenlik görevlileriyle, sağlık alanında çalışan kişiler vardiyalı çalışanların başında geliyor. Aynı zamanda haftanın her gün ve saatinde üretim yapan işletmeler de vardiyalı olarak çalışmaktadır. 

Vardiyalı olarak çalışan iş yerlerinde yaşanan sorunların çoğu gece vardiyası zamanında yaşanıyor. Öyle ki gece vardiyasında çalışmayı istemeyen kişiler bu isteklerini üstlerine iletiyor. Ancak, kanunen sayılan istisnai kişiler arasında yer almıyorsanız veya geçe çalışamayacağınıza dair raporunuz bulunmuyorsa gece çalışmak istemediğinizi belirtmeniz yeterli olmaz. 

Vardiya sistemi nedir?

Vardiyalı çalışma İş Mevzuatında "Postalar Halinde Çalışma" olarak tanımlanıyor. Yani, vardiyalı çalışma sistemi nitelik açısından sürekli çalışılması gereken iş yerlerinde çalışan kişilerin peş peşe çalışması olarak tanımlanıyor.

Vardiyalı çalışmada vardiya sayısı minimum kaç oluyor?

Eğer ki iş yeri kesinti olmadan 24 saat hizmet veriyorsa böyle durumlarda minimum üç vardiya uygulanması Kanun açısından zorunludur. 24 saatin yerine daha az süreli mesela birçok zincir marketti uygulandığı şekilde 09.00 ile 22.00 saatlerininn arasında çalışma yapılıyorsa böyle durumlarda iki vardiya uygulaması yapılır.

İşçiler vardiya sistemlerine uymak zorunda mı?

Yapılan işin veya iş yerinin niteliği dikkate alınarak vardiyalı sistemle çalışmak gerekiyorsa işçi bu duruma uymak zorundadır. İşveren kişinin işçiyi vardiyalı sistemte çalıştırmak için aynı zamanda işçinin onayını alması da gerekmiyor. 

2 vardiya arası minimum ne kadar olmalıdır?

Vardiyasını tamamlayan bir işçinin diğer vardiyasının başlaması için aradan minimum on bir saat geçmesi gerekiyor. Yani, işçiler vardiyaları bittikten sonra minimum on bir saat dinlenmeden yeniden iş başı yapamaz. 

Gece vardiyasında çalışmayı istemeyen işçilerin ne yapmaları gerekiyor?

Kişinin gece çalışamayacağını belirten sağlık raporu bulunmuyorsa veya da aşağıda belirtilen kriterlere uymuyorsanız gece vardiyasında çalışmak zorundasınız. Fakat;

- Sanayi kolu iş yerinde çalışmaktaysanız ve 18 yaşını doldurmadıysanız

- Kadın çalışansanız ve gebeliğinizin 24. haftasını tamamladıysanız

- Yeni doğum yaptıysanız ve doğumun ardından bir senelik süre geçmediyseniz

- Engeliniz bulunuyorsa

İşveren sizi gece vardiyasında çalıştıramaz. Eğerki çalışmanızı ister ise geçerli bir nedene dayanıp iş sözleşmenizi feshetme hakkınız bulunuyor.

Gece vardiyasında çalışamaz raporu nasıl alınıyor? Kimler alabilir?

Genel olarak kurumsal işletmeler bu raporu minimum üç doktora imzalatmanızı talep ediyor. Bir doktordan veya aile hekiminden alınan raporlar kabul edilmyor. 

Hastaneye yapılan başvuruların ardından geceleri çalışmasına engel olan rahatsızlığı, engeli olan, geceleri çalışması durumunda sağlık bakımından önemli sorunları olan kişilere bu rapor uygun görüldüğünde veriliyor.


Son Güncelleme: 09.12.2021 16:08
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