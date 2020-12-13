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Gece tırnak kesilir mi, gece tırnak kesmek günah mıdır?

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Gece tırnak kesilir mi, gece tırnak kesmek günah mıdır? konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Gece tırnak kesilir mi, gece tırnak kesmek günah mıdır? ile ilgili gelişmeleri 13 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar 16:06
Gece tırnak kesilir mi, gece tırnak kesmek günah mıdır?
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Tınak kesmek yalnızca hav ya da umre ihramı süresi boyunca yasaktır. Bunun dışında kalan tüm zamanlarda tınak kesilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Halk arasında tınakların bazı günlerde ve vakitlerde kesilmesinin abdesti bozduğuna yönelik söylemler dolaşmaktadır. Bu söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Tınakların kesilmesi için ne gece ne de farklı bir zaman kapsamında kısıtlama konmamıştır. Aynı şekilde abdesti bozduğu da doğru değildir.

Cuma Günü Tınak Kesmek Sünnet

Tınaklar istenilen her zamanda kesilebildiği gibi, Cuma günlerinde kesilmesi de sünnet olduğundan Müslümanlar için daha hayırlı olmaktadır.

Uzun Tınak Rızkı Daraltır

Tınağı uzun olanların rızkı meşakkat ve sıkıntı ile hasıl olur denmektedir. Cuma namazı için gusül abdesti almak, güzel koku sıkmak, yeni ve temiz elbiseler giymek ve tınak kesmek sünnettir. İlgili Hadis-i şerifte, “Cuma günü tınak kesmek şifaya sebeptir” buyrulmuştur. Hz. Ayşe validemizin söylediğine göre, Hz. Muhammed, Allah’ın Cuma günü tınaklarını kesenleri sonraki cumaya kadar ve üç gün daha fazla belalardan koruduğunu söylemiştir.

Kesilen Tınaklar Ne Yapılmalıdır?

Kesilen tınakların dağınık bir şekilde ortalık yerde bırakılması hijyenik değildir. Uygun bir şekilde çöpe atılmalı ve ortadan kaldırılmalıdır.



Son Güncelleme: 13.12.2020 16:06
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Anahtar Kelimeler:
HijyenTırnak Kesmek
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