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Gece saatlerinde TEM’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Gece saatlerinde TEM otoyolu Kocaeli Kartepe civarlarında yolda seyir halinde olan bir araç bilinmeyen sebeple alev alev yandı.

22 Ocak 2021 Cuma 00:48
Gece saatlerinde TEM’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Yürekleri ağızlara getiren yangın olayı gece saatlerinde TEM otoyolu Kocaeli Kartepe mevkiinde yaşandı.

Gelen son dakika haberine göre TEM otoyolunda Kocaeli Kartepe civarlarında Ankara yönünde yolda seyir halinde olan Ahmet A'nın sürücüsü olduğu araçtan bilinmeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Olayı gören sürücü ahmet A. hemen aracını yol kenarına çekip, aşağıya indi.

Aracın motor kısmında alevlerin çıktığını gören sürücü hemen yardım için ekipleri aradı.

 

İhbar alan polis, sağlık personeli ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi ve ekipler hemen aracı söndürme çalışmalarına başladı. Kısa süren söndürmek çalışması sonucu araç söndürüldü. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın olayında araç yanarak küle döndü.

 

Ekipler yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 22.01.2021 00:48
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliAraç Alev Alev Yandı
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