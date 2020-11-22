İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza miktarları
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza...
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne...
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...

Gece bebeğin tırnakları kesilir mi? Gece tırnak kesmek batıl inanç mı?

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Gece bebeğin tırnakları kesilir mi? Gece tırnak kesmek batıl inanç mı? haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 22 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

22 Kasım 2020 Pazar 16:05
Gece bebeğin tırnakları kesilir mi? Gece tırnak kesmek batıl inanç mı?
Takip Et:

Tınak kesmek yalnızca hav ya da umre ihramı süresi boyunca yasaktır. Bunun dışında kalan tüm zamanlarda tınak kesilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Halk arasında tınakların bazı günlerde ve vakitlerde kesilmesinin abdesti bozduğuna yönelik söylemler dolaşmaktadır. Bu söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Tınakların kesilmesi için ne gece ne de farklı bir zaman kapsamında kısıtlama konmamıştır. Aynı şekilde abdesti bozduğu da doğru değildir.

Cuma Günü Tınak Kesmek Sünnet


Tınaklar istenilen her zamanda kesilebildiği gibi, Cuma günlerinde kesilmesi de sünnet olduğundan Müslümanlar için daha hayırlı olmaktadır.

Uzun Tınak Rızkı Daraltır

Tınağı uzun olanların rızkı meşakkat ve sıkıntı ile hasıl olur denmektedir. Cuma namazı için gusül abdesti almak, güzel koku sıkmak, yeni ve temiz elbiseler giymek ve tınak kesmek sünnettir. İlgili Hadis-i şerifte, “Cuma günü tınak kesmek şifaya sebeptir” buyrulmuştur. Hz. Ayşe validemizin söylediğine göre, Hz. Muhammed, Allah’ın Cuma günü tınaklarını kesenleri sonraki cumaya kadar ve üç gün daha fazla belalardan koruduğunu söylemiştir.

Kesilen Tınaklar Ne Yapılmalıdır?

Kesilen tınakların dağınık bir şekilde ortalık yerde bırakılması hijyenik değildir. Uygun bir şekilde çöpe atılmalı ve ortadan kaldırılmalıdır.



Son Güncelleme: 22.11.2020 16:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HijyenTırnak Kesmek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuzla'da kan donduran olay! Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Tuzla'da kan donduran olay! Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 25 köye giden yol kapandı!
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 25 köye giden yol kapandı!
Bir yarışmacı Masterchef yarışmasından diskalifiye edildi
Bir yarışmacı Masterchef yarışmasından diskalifiye edildi
Çılgın Sayısal Loto 21 Kasım çekiliş sonucu kazanan sayılar belli oldu!
Çılgın Sayısal Loto 21 Kasım çekiliş sonucu kazanan sayılar belli oldu!
Malatya'da balık tutmak için sulama kanalına giden 2 çocuk kanala düşerek boğuldu
Malatya'da balık tutmak için sulama kanalına giden 2 çocuk kanala düşerek boğuldu
Antalya'da 7 Katlı bir apartmanın çatısından aşağıya atlayan genç hayatını kaybetti
Antalya'da 7 Katlı bir apartmanın çatısından aşağıya atlayan genç hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Gece bebeğin tırnakları kesilir mi? Gece tırnak kesmek batıl inanç mı?
Günlük burç yorumları! ( 23 Kasım 2020 Pazartesi günlük aşk, ekonomi, aile ve sağlık burç yorumları)
Yeni kimlik kartı kaybetme cezası ve yeniden çıkarma işlemleri 2020
Öğretmen final mi yapacak? Fox TV Öğretmen yeni bölüm var mı, yok mu?
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2020 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Masterchef Junior TV8 başvuru nasıl yapılır? Masterchef Junior yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Z kuşağı nedir, özellikleri nelerdir? Z kuşağı hangi dönemi kapsar?
A101 market indirimli Huawei band 4 nasıl, alınır mı?
Türkiye plaka kodları ve şehirleri
Acemi Anneler dizi oyuncusu Ceren kimdir? Yağmur Öztürk hakkında bilgiler
Selefilik görüşü nedir? Selefi kime denilir? Selefilik en çok hangi ülkelerde yaygındır?
İcra katibi maaşları ne kadardır? 2020 icra katibi maaşları
KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları aday yorumları - 20 Temmuz 2019 KPSS sınavı kolay mıydı zor muydu?
ALO 170 servisi nedir? Alo 170 hattının amacı nedir? Hangi sorunlara cevap verir?
Bilirkişi raporuna nasıl itiraz edilir? Bilirkişi raporu nedir, nasıl alınır?
Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? Kira gelir vergisi ödemesi nasıl yapılır?
Saç satmak için en az kaç cm olmalı? Ortalama saç satma fiyatları
Acemi Anneler dizisindeki Murat karakteri kimdir?
Tazminat hesaplaması nasıl olur? 2020 Tazminat hesaplama yöntemi
Yemin dizisindeki Semih karakteri kimdir? Emre Kerem Ketenci nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisinde Beyza karakterini Melis Yıldıran canlandırıyor

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.