Gebze'de hacze giden avukat vurularak öldürüldü

Bir Avukatın ölümüyla sonuçlanan üzücü olay bugün Kocaeli Gebze'de yaşandı.

İlçede Avukat olarak görevli olan Ersin Arslan, Gebze'deki bir eve haciz işlemi için icra memurlarıyla birlikte gitti. Ev sahibi haciz işlemine karşı çıktı ve çıkardığı tabancasıyla Avukat Ersin Arslan'a ateş etti.

Vurulan Avukat hayatını kaybetti

Kurşunun isabet ettiği Avukar Arslan olduğu yere kanlar içinde yığıldı. Memurların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler kanından yaralanan Avukat Arslan'ı yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı. Ancak ağır yaralanan Arslan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Ekipler olayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, ev sahibi Y.Y gözaltına alınarak karakola götürüldü.

BAKAN GÜL'DEN KINAMA

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bu olay sosyal medya heabından yapmış olduğu paylaşım ile kınadı.