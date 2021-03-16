İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Gebze'de hacze giden avukat vurularak öldürüldü

Kocaeli Gebze'de yaşanan olayda icra memurları ile bir hacze giden Avukat Ersin Arslan ev sahibi tarafından vurularak öldürüldü.

16 Mart 2021 Salı 19:41
Gebze'de hacze giden avukat vurularak öldürüldü
Takip Et:

Bir Avukatın ölümüyla sonuçlanan üzücü olay bugün Kocaeli Gebze'de yaşandı.

İlçede Avukat olarak görevli olan Ersin Arslan, Gebze'deki bir eve haciz işlemi için icra memurlarıyla birlikte gitti. Ev sahibi haciz işlemine karşı çıktı ve çıkardığı tabancasıyla Avukat Ersin Arslan'a ateş etti. 

Vurulan Avukat hayatını kaybetti

Kurşunun isabet ettiği Avukar Arslan olduğu yere kanlar içinde yığıldı. Memurların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler kanından yaralanan Avukat Arslan'ı yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı. Ancak ağır yaralanan Arslan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Ekipler olayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, ev sahibi Y.Y gözaltına alınarak karakola götürüldü.

BAKAN GÜL'DEN KINAMA

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bu olay sosyal medya heabından yapmış olduğu paylaşım ile kınadı.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GebzeCinayetAvukat ArslanErsin Arslan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Mart 2021 ehliyet sınav tarihleri açıklandı!
2021 Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Mart 2021 ehliyet sınav tarihleri açıklandı!
Günlük burç yorumları; 17 Mart 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
Günlük burç yorumları; 17 Mart 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
SAT komandosu görevleri nelerdir, nasıl olunur? SAT komandosu olma fiziksel şartları
SAT komandosu görevleri nelerdir, nasıl olunur? SAT komandosu olma fiziksel şartları
18 Mart bankalar açık mı, resmi tatil mi?
18 Mart bankalar açık mı, resmi tatil mi?
2021Berat Kandili ne zaman? Berat kandilinde oruç tutulur mu?
2021Berat Kandili ne zaman? Berat kandilinde oruç tutulur mu?
16 Mart Koronavirüs hangi iller kırmızı risk grubuna döndü?
16 Mart Koronavirüs hangi iller kırmızı risk grubuna döndü?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisinde Esra karakterine Esra Ruşan hayat veriyor
Masumlar Apartmanı dizisinin Esat'ı Uğur Uzunel'in hayat hikayesi!
EDHO Doğan Baba dizide olmayacak mı? Ali Sürmeli diziden ayrıldı mı?
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Sen Çal Kapımı final yapacak mı? Dizisi yapımcısından final açıklaması
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel'in hayatı!
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru süreci başladı
Güldür Güldür Show 256. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Show TV Güldür Güldür yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı nerelidir?
Baraj dizisi Canan karakteri kimdir? Feri Baycu Güler'in hayatı ve yer aldığı diziler
Jandarma astsubay alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? Jandarma astsubay alımı şartları ve başvuru tarihleri
Kefaret dizisinde Remzi karakterini Mustafa Uzunyılmaz canlandırıyor
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları ne kadar? 2021 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
2021 PYBS bursları ne zaman yatacak? PYBS burs tarihleri
Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hekimoğlu dizisinde Aysel Hemşire karakterini Dilan Serinyel canlandırıyor
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Arıkan kimdir?
Menajerimi Ara dizisinde Leyla Ertem karakterine Pınar Ünsal hayat veriyor
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran yer aldığı dizi ve film yapımları
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.