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Gebze'de bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı

Kocaeli Gebze'de bulunan bir kereste fabrikasının lojmanında yangın çıktı. Yangın kısa sürede fabrikanın büyük bir kısmını sararken itfaiye ekipleri çıkan yangını 1 saat uğraşarak söndürebildi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:15
Gebze'de bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre bir kereste fabrikasında yangın meydana geldi. Çıkan yangının fabrikada çalışan işçilerin kaldığı lojmana sıçradı.Fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamına  sıçrarken fabrika yanında bulunan işçilerin kaldığı lojmanlarda yangına teslim oldu.

ÇIKAN YANGIN ZORLUKLA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının ihbar edilmesiyle olay bölgesine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Alevlere hemen müdahale eden ekipler yangını 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alabildi.

İŞÇİLERİN KALDIĞI LOJMAN KÜL OLDU

Yangın söndürüldükten sonra yapılan hasar tespitinde kereste fabrikasında maddi hasar oluşurken fabrika yanında bulunan lojman tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 26.05.2021 14:15
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Anahtar Kelimeler:
GebzeYangın
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