Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyoluda feci kaza! Hurdaya dönen araçtaki sürücü can verdi

Bir kişinin can verdiği feci trafik kazası Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyoluda saat:11.00 sularında meydana geldi.

İzmir - İstanbul otoyolunda İstanbul yönünde seyir halinde olan sürücüsünün Mert Ökmen olduğu yabancı plakalı araç yolda kontrolünü kaybetti. .Yolunda kaygan olması sebebiyle yolda savrulan araç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine 112 sağlık personeli, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler hurdaya dönen lüks araç içinde sıkışan ve hayatını kaybeden Ömer Ökten'in cansız bedenini araç içinde çıkararak morga kaldırdı.

Lüks araç ise kaza yerine çağırılan vinç ile yol kenarından çıkarıldı ve çekici ile kaza yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.