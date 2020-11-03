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Gebelik yardımı parası nedir ? Şartlı gebelik yardımından kimler faydalanabilir ? Gebelik parası alma şartları

Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortak projesi kapsamında hamile kadınlara gebelik maaşı veriliyor. Vatandaşlar gebelik yardımı parası nedir, şartlı gebelik yardımından kimler faydalanabilir ve gebelik parası alma şartlarını araştırıyor.

03 Kasım 2020 Salı 01:20
Gebelik yardımı parası nedir ? Şartlı gebelik yardımından kimler faydalanabilir ? Gebelik parası alma şartları
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Devlet yardıma muhtaç ailelere çok sayıda yardımda bulunuyor. Bu yardımlar maddi yardımlar olduğu gibi giyecek, yakacak gibi yardımlarda olabiliyor. Maddi yardımlardan biri de bebek bekleyen ailelere verilen gebelik yardımı parasıdır.

Öte yandan gebelik yardımından faydalanmak için bazı şartlara uygun olmak gerekiyor. Gebelik yardımı hamile olan kadınların giderlerini karşılayabilmeleri adına verilmektedir.

Gebelik yardımı parası şartları nelerdir?

Gebelik yardımı parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilmektedir. Bakanlığın bu yardım için istediği şartlar ise şu şekilde;

  • Sosyal yardımlaşma çatısı altında verilen gebelik yardımından sosyal güvencesi olmayan kişiler yararlanabilir.
  • Gebelik yardımını alabilmek için kişinin yardıma muhtaç olduğunu belli eden muhtaçlık belgesinin olması gerekmektedir.
  • Hamile olan kadının düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırması ve bu kontrol döneminin 4 dönem ve 9 kez takip edilmesi gerekmektedir.


Yukarıda belirtilen şartlardan kontrol dönemleri şu şekildedir;

  • Hamileliğin ilk ve 14. haftası arasında yapılan ilk kontrol 1. kontrol dönemidir. Bu 4 ay içerisinde hamile kadınlar ayda bir olmak üzere kontrole gitmelidir.
  • Hamileliğin 18. ve 24. Haftası arasında yapılan kontrol 2. kontrol dönemidir. Bu 3 ay içerisinde her ay birer kez olmak üzere 3 kez kontrole gidilmelidir.
  • Hamileliğin 28. ve 32 haftası arasında yapılan kontrol 3. kontrol dönemidir. Bu dönem içinde 1 kez kontrole gidilmelidir.
  • Hamileliğin 36 ve 38. haftası arasında yapılan kontrol dönemi 4. kontrol dönemidir. Bu dönem içerisinde bir kez kontrole gidilir.

Gebelik maaşı ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında verilen gebelik yardımı parası geçen yıl aylık 35 TL olarak veriliyordu. 2020 yılında bu ücret aylık 45 TL’ye çıkarıldı. Öte yandan söz konusu ücretler PTT üzerinden yatırılmaktadır.

Gebelik maaşı başvuruları nereye yapılıyor?

Gebelik maaşı başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet veren her il ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Başvurular sağlık ocağından alınana gebelik takip formu ile yapılıyor. Başvurularda gebelik takip formunun güncel olması gerekmektedir. Form 2 haftadan önce alınırsa formun yeniden alınması gerekmektedir.

Gebelik maaşı neden kesilir?

  • Maaş alan annenin vefat etmesi veya hamileliğin sona ermesi,
  • Başvuru yaptıktan sonra bağlı olduğunuz vakfın sınırları dışına taşıyıp bu durumu vakfa haber vermemek,
  • Ailede sosyal güvencenin tespit edilmesi durumlarında kesilir.

Gebelik maaşı sorgulama işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Gebelik maaşına başvuru yapan kişiler başvuru sürecini e-Devlet sistemi üzerinden ve ALO 144 çağrı merkezi üzerinden takip edilebilir. Bunlarından dışında başvuru sürecinin direk olarak vakfa gidip süreç hakkında bilgi alabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 03.11.2020 01:20
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Anahtar Kelimeler:
GebelikMaaşYardım
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