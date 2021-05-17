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Gazze, Google'da neden net degil, neden bulanık görüntüleniyor?

İsrail sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazze'de yaptığı saldırılarla ölü sayısı 200'e kadar yükseldi. Gazze'de ki katliamın belgelenmesi için Google haritalar uygulamasında Gazze bulanık görünüyor. STK tepki gösterdi? Peki neden Gazze bulanık görünüyor? Neden net görüntü yok? İşte detaylar...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:16
Gazze, Google'da neden net degil, neden bulanık görüntüleniyor?
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Google’da Gazze neden net gözükmüyor?

İsrail Gazze’ye saldırı düzenlemeye devam ediyor. Son dakika haberlerine göre Gazze’de ölen sayısı 200’e yükseldi. Gazze’ye yapılan saldırıda bir ayrıntı fark edildi. Google aramalarında Gazze bulanık gözüküyor. Google Haritalar uygulamasında net gözükmemektedir. Bu ayrıntıdan sonra Uluslararası kuruluşlar tepki gösterdi.

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları ve araştırmacılar İsrail’in saldırısında ki Filistin topraklarını belgelemeye çalıştıklarında bir ayrıntıyı fark ettiler. Google haritalarda Gazze bulanık gözükmektedir. Hem İsrail hem de Filistin bölgelerinde uydu şirketlerinden yüksek görünümlü elde ettikleri halde Google Earth’te düşük görünüm görünmektedir. 

Araştırmacılar, Gazze’de atılan füzelerin yerlerini belirlemeleri gerekmektedir. Bu yüzden önemlidir. Bulanık görünmesinden dolayı araştırmacı gazeteci Bellingcat adlı kişi şu açıklamalarda bulundu: ‘Google Earth Gazze’nin görünümü 2016 yılına ait çöp yer gibi gözükmektedir. Fakat, Suriye’nin rastgele bir kırsal bölgesini çok fazla yüksek görünümlü sağladım ve 20’den fazla görüntü kaydettim’ dedi.

Apple sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada haritaların 40 cm’lik yüksek çözünürlük güncellemek için çalıştığı açıklamasını yaptı. 


Son Güncelleme: 17.05.2021 21:16
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Anahtar Kelimeler:
GazzeGoogleHaritaFilistinİsrailKatliam
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