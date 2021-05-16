Gaziosmanpaşa'da bir mahallede yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir mahallede komşu olan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ VURULDU

Tartışmanın taraflarından biri yanında bulunan silah ile 1'i kadın 3 kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi bacaklarından yaralandı. Yaşanan kavganın ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Polis ekipleri kavganın gerçekleştiği sokağın giriş ve çıkışlarına şerit çekerek çevrede önlem aldı. Kavga sonrasında mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesiyle tedbir amaçlı olarak olay yerine çevik kuvvet ekipleri çağrıldı. Kavga sonrasında çevrede incelemelerde bulunuldu. Çok sayıda boş kovan etrafa saçılmış bir şekilde görüldü.

