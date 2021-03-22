Gaziosmanpaşa'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını kaybetti.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre karayolları Mahallesi 648. Sokak’ta akşam saatlerinde iddialara göre yabancı uyruklu iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle oluşan kavgada taraflardan biri diğerine üzerinde bulunan bıçak ile saldırarak vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakladı. Ağır bir şekilde yaralanan kişi yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı

Yaşanan bu olay sonrasında çevredeki vatandaşlar yaşanan durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bıçak darbesiyle ağır bir şekilde yaralanan kişiye ilk müdahale olay yerinde yapılırken sağlık ekipleri tarafından yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri inceleme yaparak kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

'Defalarca kalbinden bıçaklamış'

Olaya şahit olan vatandaşlar yaşanan kavga sesine dışarı çıktıklarında kavga eden taraflardan birinin diğerinin kalbinden defalarca bıçakladığını anlatırken yabancı uyruklu olduklarını genellikle o bölgede oto yıkma ve tekstil atölyesinde çalıştıklarını ve bazılarının da kağıt toplayıcı olarak çalıştıklarını anlattı.