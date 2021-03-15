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Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada meydana gelen patlama panik yarattı!

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında bir patlama meydana geldi. Gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

15 Mart 2021 Pazartesi 22:30
Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada meydana gelen patlama panik yarattı!
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir apartmanda meydana gelen patlama panik yarattı. İlçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre akşam saat 18.30 sularında 4 katlı binanın giriş katında doğalgaz sıkışması nedeniyle bir patlama yaşandı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken ekipler müdahale için girdikleri apartmanın giriş katındaki dairede Harun Peker isimli bir gencin yaralandığını gördüler. Bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan gencin vücudunda yanıklar olduğu öğrenildi.

Patlamanın şiddetiyle dairenin tüm duvarları etrafa saçıldığı görülürken binanın bulunduğu sokakta etrafa taş paralarının saçıldığı tespit edildi. Sokakta park halindeki 4 otomobilin de hasar gördüğü patlama sonrasında itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardında olay yerine iş makineleri getirildi ve sokağa fırlayan duvar ve taş parçaları toplatıldı.



Son Güncelleme: 15.03.2021 22:30
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulGaziosmanpaşaPatlamaDoğal Gaz Patlaması
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