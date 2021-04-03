Gaziantep'te yollar kana bulandı! 2 ölü, 2'si ağır 10 yaralı

Gaziantep Nurdağı İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolu 5. Kilometresinde seyir halindeki iki aracın kafa kafaya çarpışmasıyla gerçekleşen kazada ortalık kan gölüne döndü. Çok sayıda sağlık ve Jandarma ekibinin intikal ettiği bölgede yaralılar ambulanslar ile birlikte çevre hastanelere taşındı. Gerçekleşen korkunç kazada 4 kişi ağır yaralanırken 8 kişi hafif yaralı olarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan kişilerden iki kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza sonrasında trafiğe kapanan yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Polis yaşanılan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

