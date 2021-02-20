İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Gaziantep'te, üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürleri yer alan piton yılanı derisi satılmak istenirken ele geçirildi!

Gaziantep'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, tarihi olduğu tespit edilen ve üstünde İbranice yazıların ve figürlerin bulunduğu 340 cm uzunluğunda piton yılanından oluşan deri yakalandı. Operasyon kapsamında, 2 şahıs gözaltına alındı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:26
Gaziantep'te, üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürleri yer alan piton yılanı derisi satılmak istenirken ele geçirildi!
Takip Et:

Jandarma ekipleri, şehirde bazı kişilerin Orta Çağ zamanından kaldığı belirtilen, üstünde İbranice yazılarla şeytan figürlerinin bulunduğu piton yılanından deriyi satmak istedikleri ihbarına ulaştı.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, eserin Bilek Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde satılacağını tespit etti. Bağ evine düzenlenen operasyonda ekipler, müşteri bekleyen M.K. ve M.E. yakayı ele verdi. Ev içerisinde yapılan aramadaysa üzeri işlenmiş eski bir kutu içinde piton yılanı derisi bulundu. Üstünde İbranice yazılarla figürler yer alan 340 cm uzunluğunda olan piton yılanı derisi, incelenmek için Müze Müdürlüğü'ne bırakıldı. Gözaltında olan M.K. ve M.E. ise sorgulanmak için İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.



Son Güncelleme: 20.02.2021 18:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PitonYılanDeriGaziantepJandarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Ünye fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Ünye fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Gece tırnak kesince ne olur, kesmek günah mı?
Terme fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Terme fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun doğum tarihi
2021 en düşük memur maaşı ne kadar? En düşük memur maaşı listesi
Survivor Reşat ve Ayşe neden kavga etti? Reşat diskalifiye mi olacak?
Trabzon fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Trabzon fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları
İstanbul, Ankara, İzmir su kesintileri ve İSKİ - ASKİ - İZSU 22 Şubat Pazartesi su kesintisi saatleri
ATV Kim Milyoner Olmak İster neden yok, yayından kaldırıldı mı?
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Sevcan ve Melek kimdir?
Halkbank düşük faizli İihtiyaç kredisi güncel faiz oranları ve kredi özellikleri
Diriliş Osman dizisi nerede çekiliyor?
İlkokul, Ortaokul, Lise EBA (eba.gov.tr) Öğrenci Girişi
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Kardeşlerim dizisi ne kadar izlendi?
21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Hangi okullar açılacak? 1 Mart Pazartesi düz liseler açılıyor mu?
Masum 337. Bölüm bölüm fragmanı ve 22 Şubat 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınavları ne zaman yapılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.