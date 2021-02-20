Gaziantep'te, üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürleri yer alan piton yılanı derisi satılmak istenirken ele geçirildi!

Jandarma ekipleri, şehirde bazı kişilerin Orta Çağ zamanından kaldığı belirtilen, üstünde İbranice yazılarla şeytan figürlerinin bulunduğu piton yılanından deriyi satmak istedikleri ihbarına ulaştı.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, eserin Bilek Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde satılacağını tespit etti. Bağ evine düzenlenen operasyonda ekipler, müşteri bekleyen M.K. ve M.E. yakayı ele verdi. Ev içerisinde yapılan aramadaysa üzeri işlenmiş eski bir kutu içinde piton yılanı derisi bulundu. Üstünde İbranice yazılarla figürler yer alan 340 cm uzunluğunda olan piton yılanı derisi, incelenmek için Müze Müdürlüğü'ne bırakıldı. Gözaltında olan M.K. ve M.E. ise sorgulanmak için İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.