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Gaziantep'te ünlü katmerci kafasına taş vurularak öldürüldü!

Gaziantep'te yaşanan dehşet veren olayda kent genelinde tanınan ünlü katmerci Ali Adnan A kafasına vurulan taş sebebiyle ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamadı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:52
Gaziantep'te ünlü katmerci kafasına taş vurularak öldürüldü!
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Üzücü olay Gaziantep Şehitkamil ilçesinde 14 Şubat günü yaşanmıştı.

Gelen haberlere göre 14 Şubat günü akşam saatlerinde ilçede iki grup şahıs arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce taraflar birbirine sopa, bıçak ve taşlarla saldırdı.

KAvga eden kişiler arasında bulunan Ali P. isimli şüpheli, kent genelinde tanınan ünlük katmerci Adnan A.'nın başına taşla vurdu ve Adnan A ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 sağlık personeli ünlü katmerciyi yapılan ilk müdahaleden sonra tedavi için Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adnan A. hemen yoğun bakıma alındı

Talihsiz adam yoğun bakımdaki tüm çabalara rağmen bugün hayatını kaybetti ve katmercinin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Zanlı serbest bırakılmıştı, şimdi aranıyor

 

Zanlı Ali P., olayın ardından yaralama suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ali Adnan A.'nın hayatını kaybetmesinin ardından dosyanın cinayet büroya devredilmesi üzerine zanlı Ali P.'yi yakalamak için tekrar çalışma başlatıldı.



Son Güncelleme: 20.02.2021 18:52
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantepünlü Katmerci
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