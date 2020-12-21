Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bir kişinin öldüğü, bir kişinin ise ağır yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Gaziantep İslahiye'de meydana geldi.

İlçede akşam saatlerinde sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil yolda seyir halindeyken, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu hakimeyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyet kavbolan otomobil yolda bir süre savrulduktan sonra önce refüje çıktı daha sonra ise refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza mahaline polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede araç sürüsünün hayatını kaybettiğini, yanında ki arkadaşının ise ağır yaralandığı tespit etti.

Yaralı vatandaş yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, kazada can veren sürücünün cansız bedeni ise savcının incelemesinden sonra morga kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.