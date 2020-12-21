Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bir kişinin öldüğü, bir kişinin ise ağır yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Gaziantep İslahiye'de meydana geldi.
İlçede akşam saatlerinde sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil yolda seyir halindeyken, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu hakimeyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyet kavbolan otomobil yolda bir süre savrulduktan sonra önce refüje çıktı daha sonra ise refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Yaralı vatandaş yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, kazada can veren sürücünün cansız bedeni ise savcının incelemesinden sonra morga kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 21.12.2020 22:53