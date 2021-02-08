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Gaziantep'te şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralı olarak kurtuldu!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Kazıklı mahallesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 19:30
Gaziantep'te şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralı olarak kurtuldu!
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Gaziantep’te Şarampole Yuvarlanan Araçtaki 2 Kişi Yaralı Olarak Kurtuldu!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan araçtan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, akşam saatleri sırasında Kazıklı Mahallesi yakınlarında yaşandı. Bünyamin A. (44) yönetimindeki 79 T 0074 plakalı ticari taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Burak S. (39) şarampole yuvarlanan araçtan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı kişiler etrafta bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Kazada yaralanan vatandaşların durumlarının da iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İşte kazaya ait bazı görüntüler;



Son Güncelleme: 08.02.2021 19:30
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