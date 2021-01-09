İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...

Gaziantep'te şafak baskını! 3 DAEŞ'li yakayı ele verdi

Polis ekipleri teröristlere nefes aldırmıyor. DAEŞ'li oldukları belirlenen 4 şahıs için Gaziantep'te düğmeye basıldı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde sliahlı terör örgütüne üye olan 4 şüpheli yakayı ele verdi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:42
Gaziantep'te şafak baskını! 3 DAEŞ'li yakayı ele verdi
Takip Et:

Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 3’ü tutuklanırken birisi adli konrol şartı ile serbest kaldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Nurdağı İlçe Emniyet Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince koordine edilen istihbarat çalışmalarının neticesinde DEAŞ yapılanmasına ve çalışmalarına yönelik 4 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon 6 Ocak günü şafak vaktinde Nurdağı’nın Sakçagözü Mahallesi civarında yapılmasıyla beraber isimlerinin gizli tutulduğu ve çadırda hayat süren 4 Suriye uyruklu şahıs yakayı ele verdi. Şahıs için Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri yürütme suçlarından sorgulama başlatıldı. Nurdağı Adliyesinde gerçekleştirilen mahkemenin ardından 3 şahısın tutuklandığı diğer 1 şahısın ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı açıklandı.



Son Güncelleme: 09.01.2021 15:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GaziantepDaeşOperasyonPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 yılının en çok tercih edilen araba listesi yayımlandı!
2020 yılının en çok tercih edilen araba listesi yayımlandı!
Meteoroloji'den İstanbul için
Meteoroloji'den İstanbul için "sarı kod" uyarısı!
Sungurlu'da yoğun sis sürücülere zon anlar yaşattı. Ankara Samsun yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
Sungurlu'da yoğun sis sürücülere zon anlar yaşattı. Ankara Samsun yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Konya'da ölümlü kaza! Otomobil yakıt tankerine çarptı
Konya'da ölümlü kaza! Otomobil yakıt tankerine çarptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk megakent İstanbul'da görev yapan öğretmen sayısını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk megakent İstanbul'da görev yapan öğretmen sayısını açıkladı

Popüler Haberler

İhaleye girmek için sgk borcu ne kadar olmalı ?
Cezaevinde bulunanların yakınlarına ve çocuklarına maddi yardım
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Türkiye şehirleri plaka başlangıçları ve il telefon kod numaraları
2021 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir?
Ptt cumartesi kargo gönderiyor mu, kargo getiriyor mu?
Rüyada yılan görmek neye işaret eder?
Gürcistan asgari ücret ne kadar? 2021 Gürcistan yaşam şartları nasıl?
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2020
İşsizlere 9 ay boyunca asgari ücret ödenecek!
Üniversite öğrencilerine 7.800 TL burs verilecek!
Askerlik için çürük raporu nasıl alınır? Askerlik çürük raporu hangi hastalıklara verilir, şartları nedir? Çürük raporu nereden alınır?
E-devlet dava dosyası sorgulaması ve içeriği görüntüleme
Doğum için memura yapılan yardımlar ve memur'un doğum hakları
EKPSS Engelli Memur Ataması Ne Zaman Yapılacak? EKPSS Tercih Takvimi
Rüyada araba görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
En uygun kredi veren bankalar listesi 9 Ocak 2021 Cumartesi
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama
Sosyal güvenlik kayıt belgesi sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Kayıt belgesi nedir? Kayıt belgesi ne işe yarar?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Tc kimlik kartım kayboldu ne yapmalıyım? 2021 Kimlik kayıp durumunda yapılması gerekenler nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.