Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Nurdağı İlçe Emniyet Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince koordine edilen istihbarat çalışmalarının neticesinde DEAŞ yapılanmasına ve çalışmalarına yönelik 4 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon 6 Ocak günü şafak vaktinde Nurdağı’nın Sakçagözü Mahallesi civarında yapılmasıyla beraber isimlerinin gizli tutulduğu ve çadırda hayat süren 4 Suriye uyruklu şahıs yakayı ele verdi. Şahıs için Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri yürütme suçlarından sorgulama başlatıldı. Nurdağı Adliyesinde gerçekleştirilen mahkemenin ardından 3 şahısın tutuklandığı diğer 1 şahısın ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı açıklandı.
Gaziantep'te şafak baskını! 3 DAEŞ'li yakayı ele verdi
Polis ekipleri teröristlere nefes aldırmıyor. DAEŞ'li oldukları belirlenen 4 şahıs için Gaziantep'te düğmeye basıldı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde sliahlı terör örgütüne üye olan 4 şüpheli yakayı ele verdi.
09 Ocak 2021 Cumartesi 15:42
Son Güncelleme: 09.01.2021 15:42