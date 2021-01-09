Gaziantep'te şafak baskını! 3 DAEŞ'li yakayı ele verdi

’te terör örgütü DEAŞ’e yönelik gerçekleştirilenda 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 3’ü tutuklanırken birisi adli konrol şartı ile serbest kaldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Nurdağı İlçe Emniyet Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince koordine edilen istihbarat çalışmalarının neticesinde DEAŞ yapılanmasına ve çalışmalarına yönelik 4 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon 6 Ocak günü şafak vaktinde Nurdağı’nın Sakçagözü Mahallesi civarında yapılmasıyla beraber isimlerinin gizli tutulduğu ve çadırda hayat süren 4 Suriye uyruklu şahıs yakayı ele verdi. Şahıs için Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri yürütme suçlarından sorgulama başlatıldı. Nurdağı Adliyesinde gerçekleştirilen mahkemenin ardından 3 şahısın tutuklandığı diğer 1 şahısın ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı açıklandı.