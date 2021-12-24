Gaziantep'te pitbull köpeklerin saldırdığı Asiye'den yeni kare!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen bir olay tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Oturduğu siyenin bahçesinde oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, yüzünden ve göğüs kısmından ağır yaralanmıştı.

Küçük kızın saldırıya uğradığını görenlerin yoğun çabaları sonrası Asiye, saldırgan köpeklerin elinden kurtarıldı ve ambulansa alınarak Gaziantep Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük kız daha sonra Özel Deva Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

"TEHDİT EDİP PARA TEKLİF ETTİLER"

Olayın hemen adından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişide 3'ü tutuklanırken tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği olayla ilgili skandal bir detay ortaya çıktı. Baba Hüseyin Ateş, yaptığı açıklamada kendilerini siteden çıkarılmakla tehdit ettiklerini ve dava açmamaları halinde para teklifi aldığını söyledi.

Diğer taraftan, Hüseyin ve Zeliha Ateş çiftinin uzun yıllar gördüğü tüp bebek tedavisi sonrası kızları Asiye'ye kavuştukları öğrenilirken minik Asiye'nin hastanedeki son görüntüsü de sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.