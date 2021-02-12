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Gaziantep'te özel halk otobüsü taksiye çarpıp, büfeye daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te yaşanan trafik kazasında özel halk otobüsü önce taksi çarpıştı daha sonra ise büfeye daldı. Yaşanan kazada 1 kişi can verirken, 9 kişi yaralandı.

12 Şubat 2021 Cuma 23:22
Gaziantep'te özel halk otobüsü taksiye çarpıp, büfeye daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı var
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Bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı trafik kazası öğlen saatlerinde Gaziantep'te yaşandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve seferde olan özel halk otobüsü seyir halindeyken, taksi ile çarpıştı. Çarpıştıktan sonra kontrolünü kaybeden otobüs yol kenarında bulunan bir büfeye girerek durabildi ve büfede sırada bekleyen çok sayıda vatandaşa çarptı.

1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişi ve büfede alışveriş için bekleyen 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı vatandaşları yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırdı.Ancak hastanede ki tüm çabalara rağmen Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Eymen Dabul hayatını kaybetti. Diğer 9 yaralının ise tedavileri hastanelerde devam ediyor.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi ile çarpıştıktan sonra özel halk otobüsünün kontrolden çıkıp iş yerine girdiği görüldü.



Son Güncelleme: 12.02.2021 23:22
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepTrafik KazasıHalk Otobüsü Kazası
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