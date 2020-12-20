Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Ökkeş Akbulut gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gaziantep’te 19 aralık cumartesi sabaha saatlerinde özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım servisinde oluşan oksijen tüpü patlamasında yaşamını yitirenlerden Ökkeş Akbulut için Bahaeddin Nakiboğlu camisinde cenaze töreni yapıldı.
Ökkeş Akbulut’un cenaze törenine sevenlerinin ve yakınlarının yanı sıra Şahinbey belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu CHP Gaziantep millet vekili İrfan Kaplan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı Katıldı. Akbulut’un kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta Ebediyete Uğurlandı.
Son Güncelleme: 20.12.2020 13:29