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Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Ökkeş Akbulut gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gaziantep te özel bir hastaneden covid-19 hastalarına özel yoğun bakım tedavi kliniğinde yangın çıktı, tüm Gaziantep halkı büyün üzüntü içinde bu olayın perde arkasını merak ediyor. Gaziantep'te özel hastane de meydana gelen yangın da hayatını kaybedenler ve hala yoğun bakımda olan vatandaşların aileleri bu yangının nasıl meydana geldiğini merak edip araştırıyorlar. Özel bir hastaneden olan bu üzücü olaydan sonra herkes dehşet veren ve 10 kişinin ölümü ile sonuçlandığı bu yangında kimlerin sorumlu olduğunu merak ediyor.

20 Aralık 2020 Pazar 13:29
Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Ökkeş Akbulut gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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Gaziantep’te 19 aralık cumartesi sabaha saatlerinde özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım servisinde oluşan oksijen tüpü patlamasında yaşamını yitirenlerden Ökkeş Akbulut için Bahaeddin Nakiboğlu camisinde cenaze töreni yapıldı. 

Ökkeş Akbulut’un cenaze törenine sevenlerinin ve yakınlarının yanı sıra Şahinbey belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu CHP Gaziantep millet vekili İrfan Kaplan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı Katıldı. Akbulut’un kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta Ebediyete Uğurlandı.



Son Güncelleme: 20.12.2020 13:29
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Anahtar Kelimeler:
YangınGaziantepözel Hastane
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