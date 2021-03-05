Gaziantep'te otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı!

Gaziantep’te ana yola çıkmaya çalışan otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Çarpışma sonucu motosikletteki 2 kişi yaralı olarak kurtulurken kazanın ardından olay yerine Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı inceleme yapmak için geldi. Motosikletin otomobile çarptığı kaza öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Kamil Ocak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sabahat Göğüş Caddesi'nden Kamil Ocak Caddesi yönüne çıkmaya çalışan A.Y. idaresindeki 27 ACR 241 plakalı Fiat marka otomobile, Murat B. kontrolündeki 27 B 3607 plakalı motosiklet çarptı. Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi çarpışmanın etkisiyle motosiklet yere devrilirken, üzerindeki sürücü Murat B. İle arkasındaki arkadaşı yaralandı. Yaşanan kaza sonucu yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, motosikletin çarptığı otomobilde bulunan kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaşanan kazayı çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Kaza sırasında 27 ACR 241 plakalı Fiat marka araçta yolcu olarak bulunan genç bir kadın ise yaralılara müdahale edilirken göz yaşlarına hakim olamadı. Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ise yaşanan kazanın Şehitkamil İlçe Kaymakamlığı hizmet binasına yakın olmasından dolayı bölgede inceleme yapmak için geldi. Yaşanan kazada yaralanan 2 kişiye Kaymamak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

İşte kazaya ait bazı görüntüler;