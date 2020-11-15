Gaziantep'te otomobil kanalizasyon çukuruna düştü: 3 yaralı

Gaziantep'te bir araç sürücüsünün manevra yaptığı sırada kontrolünden çıkan otomobil, kanalizasyon çukuruna düştü. Çukura düşen araç içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Gaziantep Güvenevler Mahallesi’nde meydana gelen kazada Mustafa Öğüt isimli şahsa ait bir otomobil plakalı geri tarafa manevra yaptığı sırada caddede alt yapı çalışmaları için açılan 4-5 metrelik kanalizasyon çukuruna araç düştü. Aracın düşme anlarına tanıklık edenler durumu polis ve sağlık ekiplerini arayarak olayı ihbar ettiler.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralara olay yerinde müdahale ederek hastaneye kaldırırken kanala düşen araç içerisindeki yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polisler yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Çukura düşen araç çekici yardımı ile çukurdan çıkartıldı.

