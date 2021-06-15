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Gaziantep'te meydana gelen korkunç kazada ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te seyir halinde bulunan bir otomobil taklalar atarak yol kenarına uçtu. Gerçekleşen korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

15 Haziran 2021 Salı 12:17
Gaziantep'te meydana gelen korkunç kazada ölü ve yaralılar var
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Gaziantep-Nurdağı kara yolunda meydana gelen korkunç kazada edinilen bilgilere göre otomobiliyle Nurdağı istikametinden Gaziantep yönüne doğru gitmekte olan 48 yaşındaki Ahmet A. önünde bulunan aracı sollamak isterken bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Biranda kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak  karşı şeride girdi. Ters dönen ve metrelerce sürüklenen araç ancak durabildi. Gerçekleşen korkunç kaza sonrasında bölgeye çok sayıda polis, Jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Bölgeye intikal eden ekipler araç içerisinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğinin belirledi. Kimliği belirlenen kişiler 49 yaşındaki Kadir Dikmen Ferhat Yiğituğaşı ve 43 yaşındaki Mehmet Kalkan olduğu belirtildi. Ekipler, aracın içinden Kadir Dikmen (49), Ferhat Yiğituşağı ve Mehmet Kalkan’ın (43) cesedini çıkardı. .Öte yandan ağır yaralanan sürücü Ahmet ile 31 yaşındaki Mehmet Karayılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 

Edinilen bilgilere göre Gaziantep’te bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan şahısların, yakınlarının taziyesinden döndükleri öğrenildi.


Son Güncelleme: 15.06.2021 12:17
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Anahtar Kelimeler:
KazaGaziantep
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