Gaziantep'te kuyumcuları soymak için tünel kazan hırsızları, güvenlikçiler yakaladı!

Olay, Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi'nde yaşandı. 17 günlük kapanma öncesinde kuyumcuların yer aldığı caddede görevli olan özel güvenlik ekipleri, devriye attıkları sırada metruk bir bina tarafından gelen seslerin sonrasında alanda araştırmalar yaptı.
Bu sırada fark edildiğini anlayan 4 şahıs kaçmaya başladı.
Olayla ilgili bir açıklamada bulunan Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, esnafın korunması için gereken tüm tedbirlerin alındığını, bununsa ilk sonucunun başarıyla uygulandığını belirtti.
Son Güncelleme: 02.05.2021 19:24