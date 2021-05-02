Gaziantep'te kuyumcuları soymak için tünel kazan hırsızları, güvenlikçiler yakaladı!

Olay, Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi'nde yaşandı. 17 günlük kapanma öncesinde kuyumcuların yer aldığı caddede görevli olan özel güvenlik ekipleri, devriye attıkları sırada metruk bir bina tarafından gelen seslerin sonrasında alanda araştırmalar yaptı.

Bu sırada fark edildiğini anlayan 4 şahıs kaçmaya başladı.

Özel güvenliklerden kaçabilmek için evlerin duvarlarından atlamaya başlayan 4 şahıstan ikisinin kolu ve bacağında kırıklar meydana geldi. Yapılan inceleme sonucu kuyumcuların yer aldığı cadde tarafına doğru metruk binadan tünel kazısı yapıldığı gözlemlendi. Yakayı ele veren 4 şahıs polis ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili bir açıklamada bulunan Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, esnafın korunması için gereken tüm tedbirlerin alındığını, bununsa ilk sonucunun başarıyla uygulandığını belirtti.