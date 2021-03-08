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Gaziantep'te kuru yemiş fabrikasındaki yangın! 17 İşçi dumandan zehirlendi

Gaziantep'te bir kuru yemiş fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında 17 işçi dumandan etkilendi. İtfaiyenin hemen müdahale ettiği olayda dumandan zehirlenen işçiler tedavi altına alındı.

08 Mart 2021 Pazartesi 12:51
Gaziantep'te kuru yemiş fabrikasındaki yangın! 17 İşçi dumandan zehirlendi
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Gaziantep’te meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı. Küçük çaplı olan yangın hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi intikal etti.25 personelin müdahalede bulunduğu yangın kısa bir sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan 17 İşçi etkilendi

Öte yandan fabrikada çıkan yangın 17 işçiyi etkiledi. Dumandan etkilenen işçiler sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alındı. Bazı işçilerin tedavileri ayakta gerçekleştirilirken dumandan fazla etkilenen işçiler ise hastaneye götürülerek tedavi altına alındılar.

Kısa sürede söndürülen fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürerken olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonuncunda yangının neden kaynaklı çıktığının sonucuna varılacak.



Son Güncelleme: 08.03.2021 12:51
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepYangın
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