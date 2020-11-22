Gaziantep'te korkunç iddia! Öfkelenen koca, eşini araçtan attı

Feci olay bugün Gaziantep'te yaşandı.

İddialara göre hayatlarına Almanya'da devam eden gurbetçi aile kendi memleketleri Gaziantep'e gezmeye geldi. Aralarında geçimsizlik sebebiyle sürekli tartışma çıkan Süleyman D ve 47 yaşındaki Güllü D. bugün yine yolda araç ile giderken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte sinirlenen Süleyman D. isimli şahıs tartıştığı eşi Güllü D.'yi araçtan aşağı itti.

Araçtan düşen ağır yaralanarak kanlar içinde kaldı. Talihsiz kadın acil olarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Ancak hastanede ki tüm çabalara rağmen Güllü D. hayatını kaybetti. Güllü D.'nin cansız bedeni yapılan otopsiden sonra toprağa verildi.

Sinirlenerek acımasızca eşini yola atan Süleyman D. ise olaydan sonra yakalanarak göz altına alındı ve eşinin intihar etmek için araçtan atladığını söyledi.Süleyman D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı