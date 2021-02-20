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Gaziantep'te kafasına taşla vurularak yaralanan ünlü katmerci, yaşamını yitirdi!

Gaziantep'te 'Katmerci Dayı' olarak tanınan Ali Adnan A., kafasına taşla vurulması sonrasında ağır olarak yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Alınan haberlere göre, ünlü katmerci gece vakitlerinde yaşamını yitirdi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:59
Gaziantep'te kafasına taşla vurularak yaralanan ünlü katmerci, yaşamını yitirdi!
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Bir haftadır hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü katmerci, gece yaşamını yitirdi.

Olay, yaklaşık bir hafta önce Şehitkamil İbrahimli semtinde yaşandı. Söylenenlere göre, 14 Şubat 2021 gecesi iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede ortaya çıkan tartışma, bıçaklı  sopalı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Ali P. İsimli kişi, Gaziantep'te Katmerci Dayı olarak tanınan Ali Adnan A.'nın başına taşla vurdu. Başına taş darbesi sonucu ağır yaralanan ünlü katmerci, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık bir hafta tedavi altında olan ünlü katmerci Ali Adnan A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve gece hayatını kaybetti. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından cenazesi defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 18:59
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepTaşSopaKatmerci
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