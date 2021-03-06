Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu: 321 litre kaçak alkol ele geçirildi! 1 gözaltı!

iline bağlı Şahinbey ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve düzenlenen baskında 321 litre kaçak alkol ele geçirildi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda Barış Mahallesi'nde bir adreste yüklü miktarda kaçak alkol bulunduğu ihbarı aldı. Baskın yapılacak olan adresin tespitinin yapılmasının ardından polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Baskın düzenlenen adreste gerçekleştirilen aramalar sonucunda 141 şişe içerisinde doldurulmuş halde 321 litre kaçak alkole el konuldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.