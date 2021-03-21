Gaziantep'te hareketli dakikalar! Babasını darbedip kendisini eve kilitledi

Hareketli dakikalar akşam saatlerinde Gaziantep'te yaşandı.

Kentte babasıyla birlikte yaşayan ve psikolojik problemleri olduğu iddia edilen 40 yaşındaki Murat B. ve babası Ali B. akşam saatlerinde birbirleriyle tartışmaya başladı. Sebebi henüz bilinmeye tartışma sonrasında öfkelenen Murat B. babasını darp etmeye ve evin içine zorla sokmaya çalıştı. Bu esnada baba Ali B. öfkeli gencin elinden kaçtı ve polise ihbarda bulundu. Murat B. ise kendini eve kapattı kapıyı kilitledi.

EVİNİ ATEŞE VERDİ

Babanın haber vermesiyle eve çok sayıda polis geldi ve kendisini eve kilitleyen genci ikna için çalışmalara başladı. Ancak Murat B. buna sıcak bakmayınca olay yerine psikolog çağrıldı. Olay yerine gelen Psikolog Mahmut Kayagan, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından Murat B.’nin elindeki tabanca ve kesici aleti ekiplere teslim etmesi sağladı.

Fakat Murat B. elindeki silahı teslim etmesi ve evini ateşe verdi. Bu esnada evin önünde hazırda bekleyen itfaiye yanan eve hemen müdahale etti.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

Ekiplerin çabası sonuç vermeyince Murat B., özel harekat ekiplerinin biber gazı ile müdahale sonucu etkisiz hale getirildi. Murat B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.