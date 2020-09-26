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Gaziantep'te feci trafik kazası! Bilanço 3 ölü 2 yaralı

Gaziantep Adana karayolun da meydana gelen kaza'da 3 kişi can verirken 2 kişide yaralandı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 21:26
Gaziantep'te feci trafik kazası! Bilanço 3 ölü 2 yaralı
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3 kişinin can verdiği 2 kişinin ise yaralandığı trafik kazası Gaziantep'te meydana geldi.

Gelen bilgilere göre 26 yaşındaki Amer Dendel isimli kişinin kullandığı araç yolda seyir halindeyken bir anlık dikkatsizliği sonucunda 37 yaşındaki Ömer Ç. isimli kişinin kullandığı Tır'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Dengel, 18 yaşındaki Hiyem Ağa, ve 37 yaşındaki Mustafa Mustafa araç içinde can verdi. 27 yaşındaki Zekeriya Alaruk ve 3 yaşındaki bebek yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazada can veren 3 kişinin cansız bedenleri ise ambulans ile adli tıp kurumuna kaldırıldı.


Tır sürücüsü ise ifade için karakola götürüldü.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 26.09.2020 21:26
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepAdanaTrafik Kazası
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