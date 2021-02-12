Gaziantep'te feci kaza! Gaziantep'te özel halk otobüsü yayaların arasına daldı: 1 ölü 9 yaralı!

Kaza, öğle saatleri sularında Kocaoğlan Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 27 T 0411 plakalı taksi, 27 H 0369 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kontrolünü kaybeden özel halk otobüsü, cadde üzende yer alan büfeye daldı ve siparişlerini bekleyen müşterilere de çarparak kazanın boyutu vahim bir duruma gelmiş oldu. Kaza esnasında, otobüste yer alan 7 kişiyle işyeri önünde bekleyen 3 müşteri yaralı olarak kazadan kurtuldu.

İhbarın ardından kaza alanına polis ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcularla işyerindeki cam parçaları arasında kalan 3 yaralı, vatandaşların yardımı ile çıkarılarak ambulanslar ile şehirdeki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan, büfenin müşterilerinden Suriye asıllı Eymen Dabul, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, taksiyle çarpışması sonrasında özel halk otobüsünün kontrolünü kaybederek işyerine girdiği görüldü.