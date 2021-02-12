Gaziantep'te feci kaza! Gaziantep'te özel halk otobüsü yayaların arasına daldı: 1 ölü 9 yaralı!

Kaza, öğle saatleri sularında Kocaoğlan Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 27 T 0411 plakalı taksi, 27 H 0369 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kontrolünü kaybeden özel halk otobüsü, cadde üzende yer alan büfeye daldı ve siparişlerini bekleyen müşterilere de çarparak kazanın boyutu vahim bir duruma gelmiş oldu. Kaza esnasında, otobüste yer alan 7 kişiyle işyeri önünde bekleyen 3 müşteri yaralı olarak kazadan kurtuldu.
Kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, taksiyle çarpışması sonrasında özel halk otobüsünün kontrolünü kaybederek işyerine girdiği görüldü.
Son Güncelleme: 12.02.2021 21:16